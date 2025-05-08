Германия передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет военной помощи Сегодня 12:18

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы и ракеты, стрелковое оружие, средства разминирования и прочее.

Перечень переданной техники и материалов был обновлен в день создания нового правительства ФРГ.

В списке, в частности, 66 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP), 4 транспортных средства кинетической защиты, 3 колесные гаубицы Zuzana-2 (проект, финансируемый совместно с Данией и Норвегией).

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Также переданы ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM; боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2, почти 40 тысяч патронов для САУ GEPARD, 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм; 1 тысяча артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.

Кроме того, 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 беспилотных наземных аппаратов.

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В Украину доставлены еще 6 машин Bergepanzer-2 с запасными частями, 4 машины разминирования WISENT-1 с запасными частями; 2 плуга для разминирования; 41 наземная радиолокационная станция ​​наблюдения; а также десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров, транспортные средства пограничной службы.

В пакете противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556. Украинские защитники также получили жгуты, спальные мешки и пр.

Укрінформ По материалам:

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