Германия передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет военной помощи Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы, разнообразные дроны, машины для разминирования и другое оборудование.

Об этом идет речь в сообщении правительства страны от 17 марта.

В частности, переданы:

24 бронемашины MRAP;

боеприпасы для танков Leopard 1 и БМП Marder;

три установки Gepard и 10000 снарядов к ним;

ракеты для IRIS-T SLM, 5000 155-мм и 2000 122-мм боеприпасов;

50 дронов-разведчиков VECTOR, 30 гусеничных дронов Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов;

две бронемашины для разминирования Wisent 1, 100 переносных систем разминирования, два минных трала, 8000 минометных снарядов калибра 120 мм.

В список вошли лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспорт, штурмовые винтовки и медицинские наборы.

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Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Согласно соглашению, Германия предоставит Украине военную помощь на сумму свыше €7 млрд в 2024 году, что значительно укрепит украинскую армию. ФРГ будет продолжать поддержку в течение всего срока действия соглашения.

В начале марта этого года Фридрих Мерц, лидер коалиции, которая победила на парламентских выборах, и вероятный следующий канцлер Германии, заявил о возможности быстрого выделения Украине более €3 млрд дополнительной помощи.

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