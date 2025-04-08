Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро — Finance.ua

Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро Сегодня 16:50 — Казна и Политика

Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в Киеве объявил о пакете помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Здесь присутствует наш министр иностранных дел Максим Прево, а также наш министр обороны, который гордится тем, что может объявить о новом решении о пакете помощи в один миллиард на 2025 год с амбицией предоставлять по меньшей мере один миллиард ежегодно в течение моего срока в рамках двусторонней военной помощи», — сказал он.

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Кроме того, премьер Бельгии сообщил, что у министра обороны страны Тео Франкена «есть список вещей, которые мы собираемся сделать в очень короткие сроки в ближайшем будущем».

Зеленский поблагодарил Бельгию за предоставленный пакет помощи.

Напомним, ранее правительство Бельгии получило за 2024 год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на 1,7 млрд евро. Брюссель планирует направить эти деньги на программы помощи Украине.

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