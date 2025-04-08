Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро

Казна и Политика
28
Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро
Бельгия объявила новый пакет помощи Украине на 1 млрд евро
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в Киеве объявил о пакете помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Здесь присутствует наш министр иностранных дел Максим Прево, а также наш министр обороны, который гордится тем, что может объявить о новом решении о пакете помощи в один миллиард на 2025 год с амбицией предоставлять по меньшей мере один миллиард ежегодно в течение моего срока в рамках двусторонней военной помощи», — сказал он.
Читайте также
Кроме того, премьер Бельгии сообщил, что у министра обороны страны Тео Франкена «есть список вещей, которые мы собираемся сделать в очень короткие сроки в ближайшем будущем».
Зеленский поблагодарил Бельгию за предоставленный пакет помощи.
Напомним, ранее правительство Бельгии получило за 2024 год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на 1,7 млрд евро. Брюссель планирует направить эти деньги на программы помощи Украине.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems