Бельгия профинансирует проекты восстановления в 2-х областях Украины на 150 миллионов евро — Finance.ua

Бельгия профинансирует проекты восстановления в 2-х областях Украины на 150 миллионов евро Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Бельгия профинансирует восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в 2-х областях Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации, соглашение, дающее старт этим проектам, было подписано с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо во время онлайн-встречи.

«В частности, средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, соглашение упрощает реализацию совместных программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию государства. Также, в соответствии с соглашением, Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

Економічна Правда По материалам:

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