Беженцы приносят в чешский бюджет больше, чем получили соцпомощи — Finance.ua
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Беженцы приносят в чешский бюджет больше, чем получили соцпомощи

Мир
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Беженцы приносят в чешский бюджет больше, чем получили соцпомощи
Беженцы приносят в чешский бюджет больше, чем получили соцпомощи
Беженцы из Украины стали активнее работать в Чехии, что благоприятно сказывается на экономических показателях. За первые три месяца 2025 года своими налогами и отчислениями вынужденные переселенцы внесли в государственную казну более чем на 124,5 млн евро больше, чем получили из нее в виде социальной помощи и другой поддержки.
Об этом сообщили в чешском министерстве труда и социальных дел, передает ČT24.
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«В то время как украинцы у нас платят абсолютно такие же взносы и налоги, как и все остальные, они не имеют права, например, на родительскую помощь и другие государственные выплаты, получаемые чешскими гражданами при тех же отчислениях. Это делает сетование на них еще более несправедливыми. Также уточняю, что в расходы мы включаем не только социальную помощь, но и расходы на медицинское обслуживание и другие статьи», — заявил глава ведомства Мариан Юречка.

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В Минтруда ожидают, что в будущем доходы от украинских беженцев продолжат расти, а расходы — снижаться.
По словам министра, вклад украинцев в чешскую экономику гораздо значительнее, чем просто налоговые вычеты.
Он отметил, что во многих отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство, гастрономия, здравоохранение и другие, уже трудно обходиться без труда украинцев.
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«Они способствуют росту нашей экономики и ВВП, что было бы невозможно без них, поскольку эти рабочие места просто некому было бы заполнить. Некоторые — за неимением кадров, другие — потому, что они не пользуются спросом у чешских граждан. Кроме того, украинцы тратят здесь заработанные деньги, что означает дополнительные поступления в государственный бюджет, которые мы потом используем на благо всех», — добавил министр.
Напомним, польская экономика также ощутимо выигрывает от присутствия украинских беженцев. По данным Польского экономического института, только за 2021−2023 годы вклад трудовых мигрантов в рост ВВП составил 0,5 процентного пункта.
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