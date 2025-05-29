Чи продовжить ЄС тимчасовий захист для українців (відповідь посла) — Finance.ua

Чи продовжить ЄС тимчасовий захист для українців (відповідь посла) Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Чи продовжить ЄС тимчасовий захист для українців (відповідь посла)

Як повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12−13 червня.

«Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року», — заявив Всеволод Ченцов.

Він зауважив, що на рішення Єврокомісії вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується.

«Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС — це жінки, і біля третини — діти, тобто. вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально», — пояснив посол України.

В ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

За результатами консультацій з українською стороною, Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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