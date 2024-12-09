В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев — Finance.ua

В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев Сегодня 10:15 — Личные финансы

В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев

Европейская комиссия приняла решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинских граждан до 30 сентября 2025 года.

Об этом пишет in Poland.

Директива о временной защите, вступившая в силу с началом войны в Украине, дает украинцам ряд важных прав:

украинцы, прибывшие в Польшу из-за военных действий, могут официально оставаться на территории страны до осени 2025 года;

продление позволяет украинцам работать без дополнительных разрешений, что способствует их финансовой независимости;

директива гарантирует доступ к системе здравоохранения, образования и социальным выплатам.

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Одно из важных изменений касается детей, рожденных в период действия Директивы. Если украинская семья, находящаяся в Польше, имеет ребенка, она автоматически получит те же права на временную защиту. Это решение значительно облегчает жизнь семей, ведь им не нужно отдельно подавать документы или получать разрешения.

Украинцам, которые находятся в Польше, важно:

следить за документами. Уточнять детали своего статуса и своевременно обновлять регистрацию;

пользоваться возможностями. Образование, трудоустройство и медицинское обслуживание доступны всем, кто имеет временную защиту;

оставаться информированными. Регулярно проверять изменения в законодательстве во избежание недоразумений.

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Напомним, в Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.

Норвегия с 27 сентября отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести областей Украины. Новые правила касаются Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

Как свидетельствует отчет о жизненной ситуации украинцев в Польше, около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых нетто в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.

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