В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев — Finance.ua
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В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев

Личные финансы
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В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев
В Польше приняли новое решение о временной защите для украинских беженцев
Европейская комиссия приняла решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинских граждан до 30 сентября 2025 года.
Об этом пишет in Poland.
Директива о временной защите, вступившая в силу с началом войны в Украине, дает украинцам ряд важных прав:
  • украинцы, прибывшие в Польшу из-за военных действий, могут официально оставаться на территории страны до осени 2025 года;
  • продление позволяет украинцам работать без дополнительных разрешений, что способствует их финансовой независимости;
  • директива гарантирует доступ к системе здравоохранения, образования и социальным выплатам.
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Одно из важных изменений касается детей, рожденных в период действия Директивы. Если украинская семья, находящаяся в Польше, имеет ребенка, она автоматически получит те же права на временную защиту. Это решение значительно облегчает жизнь семей, ведь им не нужно отдельно подавать документы или получать разрешения.
Украинцам, которые находятся в Польше, важно:
  • следить за документами. Уточнять детали своего статуса и своевременно обновлять регистрацию;
  • пользоваться возможностями. Образование, трудоустройство и медицинское обслуживание доступны всем, кто имеет временную защиту;
  • оставаться информированными. Регулярно проверять изменения в законодательстве во избежание недоразумений.
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Напомним, в Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.
Норвегия с 27 сентября отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести областей Украины. Новые правила касаются Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.
Как свидетельствует отчет о жизненной ситуации украинцев в Польше, около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых нетто в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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