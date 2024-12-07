Как украинцам в Польше сэкономить средства на повседневных расходах — Finance.ua

Как украинцам в Польше сэкономить средства на повседневных расходах Сегодня 19:07 — Личные финансы

Как украинцам в Польше сэкономить средства на повседневных расходах

Переехавшие в Польшу украинские беженцы часто должны адаптироваться к новой финансовой среде и экономить.

Издание inpoland рассказывает , как снизить затраты без уменьшения качества жизни.

Бюджет

В первую очередь следует четко распланировать собственный бюджет. Для того чтобы фиксировать доходы и расходы, можно использовать мобильные приложения или таблицы Excel для ведения финансового учета.

Читайте также В Польше планируют ввести налог на авиаперелеты

Это позволит определить лишние затраты и оптимизировать финансы.

Экономия на продуктах

Большое количество магазинов в Польше предлагает специальные акции и скидки, а также карты лояльности? с помощью которых можно сэкономить при последующих покупках.

Также в изданиb советуют покупать сезонные овощи и фрукты, они обычно дешевле и свежее.

Читайте также Сколько стоят базовые продукты в Украине, Польше и Германии

Посещайте магазины c доступнымb ценамb, например, Lidl или Biedronka. Они часто предлагают хорошие цены на базовые товары.

Транспорт

В Польше хорошо развита сеть общественного транспорта, поэтому если у вас нет большой потребности в собственном автомобиле, пользуйтесь автобусами, трамваями или метро.

Если вам нужно регулярно ездить в общественном транспорте, стоит купить проездной абонемент или месячную карточку, что позволит сэкономить на ежедневных поездках.

Читайте также В Польше рассказали об изменениях в выплатах 800+ в декабре

Для коротких маршрутов отдайте предпочтение пешим прогулкам, что улучшит и финансы, и здоровье.

Жилье

Если вы только приехали в Польшу и еще не определились с местом для долгосрочного проживания, рассмотрите варианты аренды комнат или общежитий. Это гораздо дешевле, чем аренда квартиры.

Если вы арендуете квартиру, можно разделить затраты с другими людьми, сняв квартиру вместе. Это поможет существенно снизить расходы на аренду.

Одежда и обувь

В Польше есть большой выбор магазинов подержанной одежды, где можно приобрести стильную и качественную одежду по значительно более низким ценам.

Читайте также Как сэкономить, покупая автомобиль в Польше

Ждите сезонных скидок и распродаж в магазинах. Многие бренды проводят акции на зиму и лето, что позволяет купить хорошие вещи по выгодной цене.

Медицинские услуги

Обязательно оформляйте медицинское страхование во избежание больших расходов на медицинское обслуживание. Это можно сделать через ZUS или частные компании.

Ищите государственные медицинские учреждения или клиники с хорошими отзывами, где услуги обычно дешевле

Читайте также Как платить налоги в Польше

Жизнь в Польше может быть финансово комфортной, если соблюдать простые правила сбережения. Эффективное управление средствами поможет адаптироваться к новым условиям без стресса и излишних затрат.

Напомним, около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.

inpoland По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.