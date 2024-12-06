В Польше планируют ввести налог на авиаперелеты — Finance.ua

В Польше планируют ввести налог на авиаперелеты Сегодня 09:21 — Личные финансы

В Польше планируют ввести налог на авиаперелеты

Правительство Польши рассматривает возможность введения нового налога на авиаперелеты.

Об этом сообщает wnp.pl.

Планируется установить дополнительную плату в размере 6 злотых за каждого пассажира, который будет вылетать из Польши, и по 3 злотых за пролетающего транзитом.

Как пишет yavp. pl, авиакомпании выступают против введения такого налога. Там утверждают, что это приведет к подорожанию авиабилетов, уменьшению количества рейсов и, как следствие, к уменьшению количества пассажиров.

Аргументы против введения налога:

увеличение стоимости авиабилетов: новый налог сделает перелеты более дорогими для пассажиров;

уменьшение количества рейсов: авиакомпании могут сократить количество рейсов из Польши, чтобы компенсировать дополнительные расходы;

уменьшение количества пассажиров: рост стоимости авиабилетов может отпугнуть пассажиров, особенно бюджетных.

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Томаш Клосковский, президент аэропорта Гданьска, отмечает, что подобные налоги уже вводились в других странах, таких как Германия и Швеция, и всегда приводили к негативным последствиям для авиационной отрасли. Он считает, что введение такого налога в Польше также приведет к сокращению количества рейсов и пассажиров.

Справка Finance.ua:

авиационный налог — способ борьбы с чрезмерными перелетами в Европе. Правительства добавляют дополнительные налоги для авиабилетов, чтобы уменьшить влияние на окружающую среду и сократить объемы авиаперевозок. В разных странах Европы налоги на пассажирские перелеты имеют разные ставки и цели;

Франция ввела экологический налог éco-taxe в 2020 году. Пассажиры, путешествующие в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Соединенного Королевства и Швейцарии, платят от 2,63 до 20,27 евро в зависимости от класса путешествия;

все пассажиры, прибывающие или вылетающие из итальянского аэропорта, платят итальянский налог на аэротакси. Он колеблется от 10 евро за рейсы до 100 км до 200 евро за рейсы свыше 1400 км.



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