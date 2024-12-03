Как сэкономить, покупая автомобиль в Польше — Finance.ua

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Как сэкономить, покупая автомобиль в Польше

Личные финансы
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Как сэкономить, покупая автомобиль в Польше
Как сэкономить, покупая автомобиль в Польше
Украинцам важно учесть несколько аспектов, чтобы процесс покупки автомобиля в Польше был не только удобным, но и выгодным.
Об этом пишет in Poland.
Одним из главных аспектов, которые следует учитывать при покупке автомобиля, является тип автомобиля — новый или подержанный. Подержанные автомобили в Польше, как правило, имеют хорошую репутацию и по сравнению с другими странами Европы стоят значительно дешевле. На польском рынке часто предлагают машины с хорошими техническими характеристиками, которые могут быть в меньшей степени изношенными, чем в некоторых других странах.
Для экономии следует обращать внимание на следующие факторы:
  • автомобили старше 10 лет могут быть дешевле, но важно проверять их техническое состояние перед покупкой;
  • покупка у дилера может быть более дорогой, но обеспечит определенный уровень гарантии и сервиса. В то же время покупка автомобиля у частного лица может быть более выгодной, если правильно проверить состояние машины.
В Польше существует большое количество онлайн-платформ для покупки автомобилей, где можно не только найти нужный автомобиль, но сравнить цены.
Среди наиболее популярных сайтов:
Использование таких платформ позволяет найти предложения, подходящие по цене, а также позволяет сравнить условия, на которых автомобили предлагаются.

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Кроме того, не стоит забывать о сезонных акциях и скидках, которые часто предлагаются на новые автомобили в автосалонах. Как правило, самые лучшие предложения можно найти в конце года или летом, когда автодилеры предлагают скидки на остатки автомобилей с предыдущего модельного года.
Для украинцев, которые планируют купить автомобиль в Польше, есть варианты финансирования покупки:
  • польские банки предлагают выгодные условия для получения автокредита. Однако для этого необходимо иметь постоянный доход и быть официально трудоустроенным в Польше;
  • лизинг — еще одна альтернатива. Это позволяет пользоваться автомобилем без необходимости его покупать, с возможностью выкупа по истечении договора.
Напомним, в Польше одна из самых низких минимальных зарплат среди европейских стран, на уровне 3 261,53 злотых (756 евро или 33 101,6 грн) в месяц во второй половине 2024 года. Это рост на 15% по сравнению с 2023 годом.
Польша является одной из самых популярных европейских стран для оформления кредитов благодаря лояльным условиям для иностранцев и конкурентным процентным ставкам. Банки в Польше предлагают разные типы кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки и кредиты на развитие бизнеса.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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