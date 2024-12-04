Как отличается зарплата украинцев в Польше, приехавших до войны, и беженцев — Finance.ua

Как отличается зарплата украинцев в Польше, приехавших до войны, и беженцев Сегодня 09:03 — Личные финансы

Как отличается зарплата украинцев в Польше, приехавших до войны, и беженцев

Около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.

Об этом пишет yavp. pl со ссылкой на отчет по жизненной ситуации украинцев в Польше.

Доля трудоустроенных украинцев в Польше

Согласно данным опроса, показатель занятости среди всех проживающих в Польше взрослых граждан Украины составляет 78%. Если же взять только украинцев, прибывших в Польшу еще до войны, то этот показатель составляет около 93%.

Показатель занятости поляков в возрасте от 15 лет составляет 56%. То есть заметно меньше.

Где работают украинцы

Около половины украинских иммигрантов в Польше трудятся в промышленности. Приехавшие в Польшу до войны чаще работают в транспорте, строительстве (преимущественно мужчины) и административных/офисных работах. Беженцы (те, кто приехал после 2022 года) чаще работают в сфере услуг, таких как персональные услуги (парикмахер, косметолог), гостиницы и рестораны, домашние услуги (уборка, уход за пожилыми людьми). Они также чаще, чем приехавшие ранее украинцы работают в сферах, требующих высокой квалификации (медицина, информатика, финансы).

Разница в заработной плате

Около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых в месяц. Интересно, что для беженцев этот показатель выше и составляет 60%. В обоих случаях доля респондентов, зарабатывающих менее 4000 злотых, меньше, чем в 2023 году, но следует отметить, что за последний год минимальная заработная плата выросла примерно на 19%.

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Медианы заработной платы украинцев в Польше больше отличаются в зависимости от пола, чем от даты приезда. Так, медиана заработков мужчин, приехавших в Польшу до войны, была на 20% выше, чем среди всех иммигрантов. В то же время среди женщин-беженок аналогичный показатель был на 11% ниже, чем среди всех иммигрантов и иммигранток из Украины. Разница между медианами заработной платы мужчин и женщин, независимо от времени приезда, составляла около 25%, тогда как разница между медианами заработных плат беженцев и других иммигрантов из Украины, независимо от пола, составляла около 8%.

Больше всего украинцы в Польше зарабатывают в таких отраслях, как транспорт, строительство и информатика. Медианы нетто-заработков там достигали 5000 злотых или больше, то есть, по крайней мере, на 25% превышали медианы заработков для всех иммигрантов из Украины. Низкую заработную плату получают украинцы, занятые в сфере домашних услуг, гостиницах, ресторанах и сельском хозяйстве. Медиана месячной заработной платы там составила 3,4−3,5 тысячи злотых. Для сравнения, минимальная месячная заработная плата в то же время составила около 3,2 тысячи злотых.

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Авторы исследования подчеркивают, что проблемой остается значительно более высокий уровень безработицы среди беженцев из Украины, чем среди населения Польши в целом. Среди приехавших после 2022 года респондентов 19% были безработными. Значительная часть женщин-беженцев, которые воспитывают детей, ищут лишь неполную занятость, что является проблемой из-за низкого предложения таких рабочих мест в польской экономике.

Второй проблемой является более сложное экономическое положение лиц из Украины старше 60 лет.

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