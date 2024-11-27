Кто конкурирует с украинцами за работу в Польше (инфографика) — Finance.ua

Кто конкурирует с украинцами за работу в Польше (инфографика) Сегодня 13:01 — Личные финансы

Кто конкурирует с украинцами за работу в Польше (инфографика)

На конец октября в Польше официально трудоустроены 779,3 тыс. украинцев. Это 66,7% всех работающих иностранцев. По данным ZUS (управление социального страхования Польши) в общем в стране официально работают 1,168 млн иностранцев. На конец 2023 года, из 1,125 млн официально трудоустроенных иностранцев, 750 тысяч были гражданами Украины, что составляло такой же процент, как и в этом году (66,7%) от общего числа работающих иностранцев.

В то же время в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal рассказали , кто из иностранцев конкурирует с украинцами за работу в Польше.

10 стран, из которых больше всего ищут работу в Польше:

в агентстве среди всех трудоустроенных иностранцев — 68% украинцев;

второе место разделяют грузины и белорусы — по 7%;

работников из Молдовы — 6%;

из Колумбии и Зимбабве — по 3%;

Филиппины и Узбекистан по 2%;

по 1% работников из Руанды и Армении.

В общей сложности, трудоустроены 40 национальностей среди 15 тысяч человек, нашедших работу через агентство в этом году.

Инфографика: Gremi Personal

Украинцы традиционно остаются самой большой группой иностранцев, работающих в Польше и их доля за год не изменилась.

Дефицит украинских мужчин

Начиная с 2022 года, за неимением украинских мужчин, Польша начала привлекать больше людей из Азии, Африки и даже Южной Америки. Поскольку на них не распространяется упрощенная процедура трудоустройства, из-за нехватки рабочей силы в Польше страдают отрасли, в которых нужны такие специалисты, как сварщики, сантехники, электрики, токари, маляры, водители, а также рабочие без специальной квалификации для выполнения физической работы.

За три года существенно изменилась статистика трудоустройства. Если до войны 60% среди ищущих работу были мужчины, то с марта 2022 года этот показатель снизился и стабильно держит 40% и, соответственно, 60% составляют женщины.

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«Нехватка мужской силы среди украинцев стимулирует спрос среди польских работодателей. Поэтому, с одной стороны, работники более придирчиво относятся к выбору работы, а с другой, работодатели сталкиваются с частой ротацией работников. Конкуренция работников приводит к увеличению ставок и улучшению условий труда, что для украинских работников является преимуществом», — говорят в Gremi Personal.

В агентстве считают, что тренд жителей Азии и Африки будет расти в будущем. Однако, несмотря на многонациональную структуру рынка трудоустройства, польские работодатели отдают предпочтение украинцам. И это не только из-за упрощенной процедуры трудоустройства, но и из-за их трудолюбия и способности к быстрой адаптации, которую отмечают поляки.

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Напомним, ранее портал in Poland отмечал , что Польша все больше зависит от мигрантов не только из Украины, но и других стран. Украинцы традиционно остаются основной группой мигрантов, работающих в Польше, но зависимость экономики от работников из других стран постоянно растет. Работники стран третьего мира стали неотъемлемой составляющей экономической стабильности Польши.

Как сообщала Миграционная платформа EWL, доля граждан Украины, работающих или ищущих работу в Польше в 2024 году, составляет 78%, и выше, чем среди граждан Польши.

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