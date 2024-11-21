Где в Польше можно подзаработать перед праздниками — Finance.ua

Где в Польше можно подзаработать перед праздниками Сегодня 19:01 — Личные финансы

Где в Польше можно подзаработать перед праздниками

Предпраздничная пора — отличный способ подзаработать. За какую работу в Польше платят даже 250 злотых — рассказывает inpoland.net

Данные агентства Personnel Service свидетельствуют, что лидером рождественского рейтинга профессий являются аниматоры, а именно — Святые Николаи. За час работы можно заработать от 31 до 250 злотых. Николаи, которые будут работать на рождественских корпоративах и приходить на домашние празднования, будут зарабатывать гораздо больше, чем те, которые будут развлекать людей, например, в торговых центрах. А вот работа женского соответствия бородача — Снежинка (Śnieżynka) — оценивается значительно меньше: от 23,5 до 35 злотых в час.

В агентстве рассказали, что в этом году предложений работы в праздничный сезон столько же, сколько в 2023 году, но предлагаемые заработки выросли, по меньшей мере, на 8%. В праздничный период легче всего будет устроиться на временную работу в сфере логистики, продажи новогодней продукции, упаковки подарков или рекламных акций.

Второе место в рейтинге временного заработка заняли курьеры и водители. Спрос на их услуги особенно растет перед Рождеством.

Следующие прибыльные виды подработки — продавцы елок и карпов. Нижний предел заработка в час для них будет одинаковым — 24,1 злотых, но продавцы праздничного блюда могут рассчитывать на ставку чуть больше 40 злотых нетто в час, тогда как продавцы новогодних елок — не выше 35 злотых нетто.

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Далее в рейтинге идут работники, производящие рождественские шарики и украшения. Их заработок колеблется от 22,7 до 31 злотого нетто за час работы.

В Personnel Service добавили, что увеличение количества посетителей в ресторанах также способствует росту спроса на услуги официантов и работников кухни. Зарплата официанта колеблется от 24 до 28,5 злотых нетто в час, но в этой профессии всегда можно рассчитывать на чаевые. Однако помощь на кухне может стоить в пределах 22,7−24,5 злотых нетто в час.

Упаковщики подарков в ТРЦ находятся в конце рейтинга самых оплачиваемых праздничных подработок. Они могут рассчитывать на зарплату от 22,7 до 24,1 злотых нетто в час.

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