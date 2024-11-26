Майже 80% українців працюють або шукають роботу в Польщі — дослідження Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Майже 80% українців працюють або шукають роботу в Польщі — дослідження

Частка громадян України, які працюють або шукають роботу в Польщі у 2024 році, становить 78%, і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Про це повідомляє Міграційна платформа EWL з посиланням на дослідження Національного банку Польщі

Експерти відзначають високу професійну активність українців на польському ринку праці.

Робота є основним джерелом доходу для українців в Польщі, а також фактором, що сприяє їх тривалому перебуванню. Близько половини респондентів (і довоєнні мігранти, і воєнні біженці) заявляють, що це є можливістю утримувати себе та свою родину. Також серед мотивів залишатися є можливість знайти роботу, яка приносить задоволення.

Рівень зайнятості українців в Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули в країну після 2022 року. Хоча безробіття серед біженців в цілому вище, ніж у польській економіці.

У дослідженні йдеться, що 19% воєнних мігрантів — безробітні, оскільки «значна частина жінок-біженок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці».

«Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. І попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП», — розповідає Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL.

Житло та наміри залишитися

Відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає: такий намір висловлюють 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців. Натомість у дослідженні Нацбанку Польщі йдеться, що усе більше громадян України ще не визначилися із планами на майбутнє. Порівняно з попередніми дослідженнями, відсоток відповідей «важко сказати» у планах проживання в Польщі зріс — як серед довоєнних мігрантів (до 39% з 36% у 2023 році), так і серед біженців (до 56% з 48% у 2023 році).

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Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово вирівнюється, що свідчить про інтеграцію біженців. Трохи більше 70% відсотків мігрантів з обох груп винаймають житло. Натомість значно вищий відсоток українців, які мають власну квартиру серед довоєнних іммігрантів.

Понад 90% українських дітей вчаться у польській системі освіти. На думку батьків найбільшими труднощами для дітей під час перебування в Польщі є: незнання польської мови (36% відповідей), відсутність друзів (33% відповідей) та погіршення рівня життя в порівнянні з ситуацією перед початком війни (29% відповідей).

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні. 40% переказує кошти, а 49% забезпечує матеріальною допомогою, в першу чергу членів родини. І ця тенденція зростає.

У гендерній структурі українців в Польщі переважають жінки — приблизно 67%. Половина респондентів є віком 27−44 років, 47% мігрантів — добре освічені люди. Переселенці приїжджають з усіх регіонів України.

Дослідження проводилося серед мігрантів з України в період з травня до липня 2024 року.

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