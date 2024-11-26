Без мігрантів з яких країн не витримає економіка Польщі. Це не українці — Finance.ua

Без мігрантів з яких країн не витримає економіка Польщі. Це не українці Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Без мігрантів з яких країн не витримає економіка Польщі. Це не українці

Польща дедалі більше залежить від мігрантів не тільки з України, а й з інших країн. Українці традиційно залишаються основною групою мігрантів, які працюють у Польщі, але залежність економіки від працівників з інших країн постійно зростає. Працівники з країн третього світу стали невід’ємною складовою економічної стабільності Польщі.

Про це повідомляє in Poland.

«Демографічний дефіцит, старіння населення та активне економічне зростання змушують польських роботодавців шукати трудові ресурси за межами Європейського Союзу», — сказано в повідомленні.

Серед нових важливих груп мігрантів варто виділити громадян:

білорусі;

Грузії;

Молдови;

В’єтнаму;

Філіппін;

Індії;

Непалу.

Вони працюють у таких галузях, як:

будівництво;

логістика;

сільське господарство;

сфера обслуговування.

Наприклад, працівники з Індії та Непалу дедалі частіше задіяні в транспорті, тоді як молдовани та грузини — у сезонних роботах на полях.

Дефіцит робочої сили стає дедалі помітнішим у багатьох секторах економіки. Найбільший попит відчувається у сільському господарстві, де працівники з-за кордону допомагають збирати врожаї, та в будівництві, яке розвивається рекордними темпами. Крім того, в логістиці та транспорті мігранти займають ключові позиції, забезпечуючи безперебійне функціонування цієї інфраструктури.

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Водночас інтеграція мігрантів залишається викликом для польського суспільства. Попри внесок у економіку, багато хто стикається з проблемами адаптації, мовного бар’єра та соціальної ізоляції. Тому уряд та роботодавці мають створювати програми підтримки для працівників з інших країн, аби забезпечити їм належні умови праці та життя.

Нагадаємо, наступного року внесок на медичне страхування у Польщі становитиме 9%, але розраховуватиметься з 75% від розміру мінімальної заробітної плати.

Середня річна зарплата в країнах ЄС у 2023 році становила 37 900 євро (приблизно 164 000 злотих). За даними Євростату, середня річна зарплата у 2023 році у Польщі становила 18 054 євро (за курсом на 7 листопада 2024 року — 78 100,07 злотих). Це приблизно 6500 злотих.

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