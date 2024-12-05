Рождественская корзина: сколько стоит подготовиться к праздникам в Украине, Польше и Германии — Finance.ua

Рождественская корзина: сколько стоит подготовиться к праздникам в Украине, Польше и Германии Сегодня 11:02 — Личные финансы

Рождественская корзина: сколько стоит подготовиться к праздникам в Украине, Польше и Германии

В Украине инфляция с октября прошлого года по октябрь 2024 года выросла на 9,7%. В Польше и Германии за аналогичный период этот показатель составляет 6,6% и 2% соответственно.

Сколько стоят базовые продукты в Украине, Польше и Германии — читайте дальше.

Украина

В Украине цены на продукты продолжают расти, больше всего осенью подорожали яйца, гречка, мясо, растительное масло, молочные продукты и овощи борщового набора. Главной причиной этого является повышение цен на энергоресурсы. Только в октябре инфляция составила 1,8%. Тогда продукты подорожали на 3,2%. Больше всего повысилась цена на яйца и овощи — на 18,2%.

Цены на базовые продукты:

молоко — 46−50 грн (900 мл)

буханка хлеба — 35 грн

яйца — 78 грн (10 штук)

твердый сыр — 533 грн за кг

куриное филе — 176 грн за кг

рис — 58−69 грн за кг

яблоки — 34−37 грн за кг

картофель — 30−34 грн за кг

подсолнечное масло — 66 грн (1 литр)

говяжья вырезка — 302 грн за кг

мандарины — 84 грн за кг.

Стоит отметить, что к Рождеству и Новому году цены на базовые продукты могут измениться, но вместе с тем сети супермаркетов обычно предоставляют акционные предложения на некоторые товары.

Польша

В Польше средняя стоимость месячной потребительской корзины осенью составила 288,99 злотых (2 889,90 грн). Самые низкие цены на продукты традиционно в крупнейших сетях Lidl и Biedronka.

По сравнению с Украиной, в Польше дешевле молоко и свинина, но дороже куриное филе, гречка и яйца.

Цены на базовые продукты:

молоко — от 3,29 до 4,79 злотых за литр (от 32,90 до 47,90 грн)

буханка хлеб — от 2,49 злотых за 500 г (24,90 грн)

яйца — от 10,99 до 11,99 злотых за 10 штук (от 109,9 до 119,90 грн)

твердый сыр — от 30 злотых за кг (от 300 грн)

куриное филе — от 24,80 до 28,99 злотых за килограмм (от 248 до 289,90 грн)

говядина (для стейка) — 48,99 злотых за килограмм (499,90 грн), с прослойкой жира — 24,90 злотых (249 грн)

рис — 5,8 злотого за кг (58 грн)

яблоки — от 3,99 злотых за килограмм (39,90 грн)

картофель — от 1,29 до 3,99 злотых за килограмм (от 12,90 грн до 39,90 грн)

подсолнечное масло — от 5,99 до 8,49 злотых за литр (от 59,90 до 84,49 грн)

мандарины — 9 злотых за килограмм (90 грн).

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Германия

В Германии цены на продукты в целом ниже, чем в подавляющем большинстве европейских стран. Благодаря своей развитой сельскохозяйственной промышленности там достаточно доступная цена на молоко и картофель. Несмотря на то, что уровень инфляции составляет всего 2%, цены за год на некоторые продукты подскочили на 10−30%.

Самыми популярными супермаркетами являются Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto и Aldi. Самые низкие цены в супермаркетах Aldi, Lidl, Penny и Netto. Сеть Alnatura специализируется на органических продуктах, цены там обычно в два-три раза выше, чем в обычных магазинах.

Цены на базовые продукты:

молоко — 1,25 евро за 1 литр (55 грн)

буханка хлеба — 1,30 евро (57 грн)

яйца — 2,89 евро за 10 штук (127 грн)

твердый сыр — 8,90 евро за кг (391 грн)

куриное филе — 7,32 евро за кг (321 грн)

рис — 2,09 евро за кг (92 грн)

яблоки — 2,20 евро за кг (96 грн)

картофель — 1,15 евро за кг (51 грн)

подсолнечное масло — 2,69 за 1 литр (118 грн)

говяжья вырезка — 20 евро за кг (878 грн)

мандарины — от 3 евро за кг (132 грн)

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