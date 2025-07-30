В Украине готовят обновление парковочной системы — Finance.ua

В Украине готовят обновление парковочной системы Сегодня 08:32 — Личные финансы

В Украине готовят обновление парковочной системы

Министерство развития общин и территорий инициировало разработку новой политики в сфере парковки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, совещание с представителями городов провел заместитель министра Сергей Деркач.

«Парковка — это не только вопрос удобства, но и полноценная часть городской транспортной политики. Именно поэтому необходимо создание единой рамки, которая позволит обществу внедрять эффективные, прозрачные и современные решения. В то же время, приоритетом для общин должно оставаться развитие общественного транспорта. Именно он — основа мобильности в городах для граждан», — отметил Деркач.

Проблемы парковки

В ходе встречи были представлены результаты первого опроса о состоянии развития парковочной инфраструктуры в украинских общинах. Среди основных проблем:

неравномерное развитие парковочных площадок;

отсутствие систем электронного учета, контроля и администрирования платежей;

слабая интеграция парковки в общую транспортную политику городов;

нехватка инфраструктуры для электротранспорта;

неиспользованный потенциал пополнения местных бюджетов из-за эффективного управления парковкой.

Фото: mindev.gov.ua

Что планируют изменить

Участники совещания договорились разработать дорожную карту обновления политики в сфере парковки. Она должна включать:

создание современной законодательной и нормативной базы;

внедрение прозрачных систем учета и контроля;

рекомендации для общин по формированию местной мобильности;

поддержку цифровых решений в сфере парковки.

Министерство продолжит консультации с общинами и профессиональными организациями, чтобы наработать комплексный подход к усовершенствованию системы парковки, развитию инфраструктуры для электромобилей и поддержки общественного транспорта.

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Напомним, ранее Кабинет Министров поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью». Основные положения законопроекта:

не менее 10% (но не менее одного) места на каждом паркинге должны быть предназначены для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких лиц;

водители, пользующиеся соответствующими преимуществами, должны иметь опознавательный знак с QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности;

знак может использоваться как водителем с инвалидностью, так и в случае перевозки такого лица;

водители обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право пользования льготами. Их можно предъявить в бумажной или электронной форме по требованию полиции.

Цена паркоместа в элитном районе Киева порой равна стоимости однокомнатной квартиры. По состоянию на июль средняя цена на место для авто в премиум ЖК варьируется в диапазоне $11,5 тыс. — $60 тыс. Больше всего денег за машиноместо придется выложить в Печерском районе — $22−27 тысяч.

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