В Украине готовят обновление парковочной системы — Finance.ua

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В Украине готовят обновление парковочной системы

Личные финансы
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В Украине готовят обновление парковочной системы
В Украине готовят обновление парковочной системы
Министерство развития общин и территорий инициировало разработку новой политики в сфере парковки.
Как сообщает пресс-служба ведомства, совещание с представителями городов провел заместитель министра Сергей Деркач.
«Парковка — это не только вопрос удобства, но и полноценная часть городской транспортной политики. Именно поэтому необходимо создание единой рамки, которая позволит обществу внедрять эффективные, прозрачные и современные решения. В то же время, приоритетом для общин должно оставаться развитие общественного транспорта. Именно он — основа мобильности в городах для граждан», — отметил Деркач.

Проблемы парковки

В ходе встречи были представлены результаты первого опроса о состоянии развития парковочной инфраструктуры в украинских общинах. Среди основных проблем:
  • неравномерное развитие парковочных площадок;
  • отсутствие систем электронного учета, контроля и администрирования платежей;
  • слабая интеграция парковки в общую транспортную политику городов;
  • нехватка инфраструктуры для электротранспорта;
  • неиспользованный потенциал пополнения местных бюджетов из-за эффективного управления парковкой.
Фото: mindev.gov.ua
Фото: mindev.gov.ua

Что планируют изменить

Участники совещания договорились разработать дорожную карту обновления политики в сфере парковки. Она должна включать:
  • создание современной законодательной и нормативной базы;
  • внедрение прозрачных систем учета и контроля;
  • рекомендации для общин по формированию местной мобильности;
  • поддержку цифровых решений в сфере парковки.
Министерство продолжит консультации с общинами и профессиональными организациями, чтобы наработать комплексный подход к усовершенствованию системы парковки, развитию инфраструктуры для электромобилей и поддержки общественного транспорта.
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Напомним, ранее Кабинет Министров поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью». Основные положения законопроекта:
  • не менее 10% (но не менее одного) места на каждом паркинге должны быть предназначены для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких лиц;
  • водители, пользующиеся соответствующими преимуществами, должны иметь опознавательный знак с QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности;
  • знак может использоваться как водителем с инвалидностью, так и в случае перевозки такого лица;
  • водители обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право пользования льготами. Их можно предъявить в бумажной или электронной форме по требованию полиции.
Цена паркоместа в элитном районе Киева порой равна стоимости однокомнатной квартиры. По состоянию на июль средняя цена на место для авто в премиум ЖК варьируется в диапазоне $11,5 тыс. — $60 тыс. Больше всего денег за машиноместо придется выложить в Печерском районе — $22−27 тысяч.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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