Доходы от незаконного размещения парковок в Киеве могут составлять более 1 млрд грн — Шуляк Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Доходы от незаконного размещения парковок в Киеве могут составлять более 1 млрд грн — Шуляк

Неучтенные доходы от незаконного размещения парковок в Киеве могут составлять более 1 млрд гривен ежегодно.

Законопроект, который должен урегулировать это, а также правила размещения МАФов, зарегистрирован еще в конце 2023 года, но до сих пор не попадает в повестку дня.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что правила размещения парковок и малых архитектурных сооружений (МАФов) уже давно стали крупными коррупционными кормушками местных властей. Так, по оценкам экспертов, только в городе Киеве черный, неучтенный кэш только от парковок составляет в среднем 1 млрд гривен ежегодно. Коррупционные поступления от размещения МАФов не менее значительны, но эти цифры охватывают только Киев, а не всю Украину.

«Поэтому можно представить, о каких суммах идет речь, если говорить о коррупционной составляющей в этой сфере по всей стране. Примечательно, что законопроект, который должен исправить эту ситуацию — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и площадок для парковки транспортных средств (№ 10308), был зарегистрирован еще в декабре 2023 года, но нам пока не удается его двигать», — подчеркнула Шуляк.

Она объяснила, суть законопроекта: упорядочить размещение МАФов и парковок по всей стране. В частности, он предусматривает отвод мест под МАФы и парковку исключительно через электронные аукционы. Предприниматель, предложивший лучшие условия, получил право работать. Никаких чиновничьих «откатов» за «хорошее место». Схема размещения МАФов и парковок будет разрабатываться для всего города и обнародоваться, следовательно, размещать их где-либо будет запрещено.

«Эта схема обязательно должна будет пройти общественное обсуждение, и только после этого ее можно будет утвердить. Это очень правильный подход, как и отвод мест под парковки и МАФы исключительно через электронные аукционы. За счет цифровизации мы смогли бы навести порядок в этой сфере, как и в большинстве других», — убеждена Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что пока нет единого видения относительно того, что делать с теми предпринимателями, которые сейчас уже имеют соответствующие МАФы, в которые уже были сделаны определенные инвестиции.

Однако, заверила парламентарий, адекватные правила можно создать, доработав законопроект ко второму чтению, создав модель, которая устроила бы всех бенефициаров. Однако проблема в том, что законопроект уже больше года не может попасть в повестку дня хотя бы на первое чтение.

«На сегодняшний день заметно, что у парламента пока нет политической воли по поддержке этого законопроекта. Как председатель комитета я проводила этот проект закона через комитет, давала рекомендации по внесению его в повестку дня, но он туда не попадает. К сожалению, он банально не доходит на согласительный совет», — резюмировала Шуляк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.