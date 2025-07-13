У яких районах Києва найдорожчі паркомісця, а де ціни доступніші — Finance.ua

У яких районах Києва найдорожчі паркомісця, а де ціни доступніші
Ціна на паркомісце в елітному районі Києва подекуди дорівнює вартості однокімнатної квартири. Станом на липень, середня ціна на місце для авто в преміум ЖК варіюється в діапазоні $11,5 тис. — $60 тис.
Про це повідомляє OLX Нерухомість.
У яких районах Києва найдорожчі паркомісця
Найбільше коштів за машиномісце доведеться віддати у Печерському районі — $22 тис. — 27 тис.
Водночас у житловому комплексі преміум класу Tetris Hall 2 ціна за паркомісце може сягати $60 тисяч.
У Шевченківському районі середня ціна коливається від $18 тис. до $24 тис., а на Подолі вже вартість більша — до $45 тис.
Найдешевше купити місце для авто можна в таких районах столиці:
- Оболонь, Лук’янівка, Солом’янка — від $13 тис. до $17 тис. за паркомісце;
- Троєщина, Святошин, Виноградар — від $7,5 тис. до $11 тис.
Чому місця для авто здорожчали
Однією з причин є зростання кількості автомобілів у Києві — понад 1,2 млн.
По-друге, у старих ЖК гострий дефіцит паркомісць, а нові забудовники часто економлять на облаштуванні підземних паркінгів.
Окрім того, запроваджено нові штрафи за неправильне паркування.
Зокрема, Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.
До того ж, інвестори дедалі частіше розглядають паркомісця як інвестиційний актив та купують для подальшої здачі в оренду.
Як підрахували в компанії InCo home, оренда одного паркомісця може приносити від 4−7% річного доходу в спальних районах до 9% - у центрі.
Нагадаємо, у лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складає — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%.
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