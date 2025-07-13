У яких районах Києва найдорожчі паркомісця, а де ціни доступніші — Finance.ua

У яких районах Києва найдорожчі паркомісця, а де ціни доступніші Сьогодні 12:14

У яких районах Києва найдорожчі паркомісця, а де ціни доступніші

Ціна на паркомісце в елітному районі Києва подекуди дорівнює вартості однокімнатної квартири. Станом на липень, середня ціна на місце для авто в преміум ЖК варіюється в діапазоні $11,5 тис. — $60 тис.

Про це повідомляє OLX Нерухомість.

У яких районах Києва найдорожчі паркомісця

Найбільше коштів за машиномісце доведеться віддати у Печерському районі — $22 тис. — 27 тис.

Читайте також Понад 6 тис. водіїв покарано за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Водночас у житловому комплексі преміум класу Tetris Hall 2 ціна за паркомісце може сягати $60 тисяч.

У Шевченківському районі середня ціна коливається від $18 тис. до $24 тис., а на Подолі вже вартість більша — до $45 тис.

Найдешевше купити місце для авто можна в таких районах столиці:

Оболонь, Лук’янівка, Солом’янка — від $13 тис. до $17 тис. за паркомісце;

Троєщина, Святошин, Виноградар — від $7,5 тис. до $11 тис.

Чому місця для авто здорожчали

Однією з причин є зростання кількості автомобілів у Києві — понад 1,2 млн.

По-друге, у старих ЖК гострий дефіцит паркомісць, а нові забудовники часто економлять на облаштуванні підземних паркінгів.

Читайте також Паркування з QR-кодом: в Україні готують нововведення для водіїв з інвалідністю

Окрім того, запроваджено нові штрафи за неправильне паркування.

Зокрема, Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.

До того ж, інвестори дедалі частіше розглядають паркомісця як інвестиційний актив та купують для подальшої здачі в оренду.

Читайте також Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні

Як підрахували в компанії InCo home, оренда одного паркомісця може приносити від 4−7% річного доходу в спальних районах до 9% - у центрі.

Нагадаємо, у лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складає — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.