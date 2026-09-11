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День фінансів: допомога від Канади, обмеження видатків, ПриватБанк запустив новий сервіс

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У п"ятницю, 11 вересня, ми дослідили, скільки коштує година роботи побутових приладів, а от Мінфін попередив про обмеження видатків.
Нова допомога Україні від Канади
Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю. Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР. А Данія виділить близько 7 млн дол. на підтримку 1,8 млн українських ветеранів.
Водночас Україна готує ринок капіталу до правил ЄС та створює нову інфраструктуру для розвитку факторингу.
Обмеження видатків
Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки державного бюджету. За недостатньої ліквідності можливі затримки виплати зарплат у державному секторі економіки. При цьму держбюджет за 8 місяців отримав 2,29 трлн грн — де брали гроші дивіться тут.
Водночас Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі.
Перевірки декларацій чиновників
Україна продовжує зміцнювати антикорупційну систему навіть в умовах повномасштабної війни. Система електронного декларування вже є одним із ключових елементів антикорупційної архітектури держави.
Новий сервіс ПриватБанку
ПриватБанк офіційно відкрив клієнтам доступ до нового сервісу. Про це повідомила пресслужба фінустанови. «Підписка» дає постійний доступ до спеціальних пропозицій від партнерів та додаткових переваг від банку. Відтепер кожен може обрати свій рівень вигоди та отримувати до 1000 гривень щомісячної сукупної економії на щоденних покупках і сервісах.
Двокімнатна квартира за «єОселею»
За даними ЛУН, середня стартова ціна 2-кімнатної квартири під програму «єОселя» варіюється від $36 800 до $142 000. Найбільш дружнім до бюджету покупців є східний та північний регіони.
До речі, в Івано-Франківську оренда зросла на понад 40%.
Також в Україні пропонують запровадити 10-річну гарантію на якість житла.
Військовий облік
Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер автоматично вилучатимуть з військового обліку в реєстрі Оберіг. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно.
Скільки коштує година роботи побутових приладів
Щомісяця кожна українська родина отримує платіжку з сумою, яку потрібно сплатити за споживання електроенергії. Часто вона доволі значна, адже в кожному домогосподарстві сьогодні працюють одночасно декілька потужних електроприладів. Скільки коштує година роботи найпопулярнішої побутової техніки та як скоротити витрати? Розповідаємо у матеріалі — Скільки коштує година роботи побутових приладів. Та як порахувати це самостійно
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкБізнес
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