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Скільки складів знищено в Україні: співвласник Eva та Varus спростував інформацію про 90% втрат

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Склад Varus у Дніпрі
Склад Varus у Дніпрі
росія продовжує цілеспрямовано бити по складах і продовольчій логістиці. Нещодавно міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Водночас співвласник мереж Eva і Varus, президент корпорації Terwin Руслан Шостак заявляє, що росії знадобляться десятиліття, щоб знищити 90% українських складів. За його словами, наразі збереглося практично 50% складських площ вищих класів.
«На жаль, новини про знищені об’єкти (склади, магазини) стали рутиною. І писати про це вже немає сенсу. Насамперед тому, що не хочеться сіяти паніку. Нещодавно медіа підхопили інформацію, нібито 90% складів в Україні знищено. Слідом з’явилися фотографії з порожніми полицями в магазинах. Прямо „перемога“ росії над українським ритейлом. Вважаю, що поширення такої дезінформації грає на руку лише ворогу. Ми ж маємо критично ставитися до цифр і фактів», — зазначив Шостак.

Скільки складських площ знищено в Україні

За словами Шостака, на сьогодні знищити всі склади в Україні неможливо. Від початку війни знищено 2,1 млн кв. м складів класів, А і Б+. Із них 1,5 млн кв. м припадає на Київську область. 900 тис. кв. м було знищено від початку 2026 року.
На початок війни загальна площа українських складів оцінювалася приблизно у 4,2 млн кв. м класів, А і Б. Водночас від початку війни в експлуатацію ввели ще 800 тис. кв. м складських площ.
Скільки складських площ знищено в Україні
Скільки складських площ знищено в Україні, Інфографіка: Руслан Шостак
Таким чином, загальна площа складських приміщень в Україні становила близько 5 млн кв. м. Із них було знищено 2,1 млн кв. м, а залишилося приблизно 2,9 млн кв. м. Тобто збереглося практично 50% складських площ вищих класів. Якщо ж врахувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, йдеться ще про десятки мільйонів квадратних метрів площ різних класів.
«За такої інтенсивності росії знадобляться десятиліття, щоб знищити 90% українських складів, за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні. Тому поширення подібних новин вважаю підривом репутації української логістики та способом маніпулятивними діями створити паніку всередині країни», — заявив Шостак.

Що відбувається з українським ритейлом

За словами президента корпорації Terwin, ситуація в українському ритейлі є складною.
«Гірко визнавати, але те, що відбувається зараз, — справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу — приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася. Але без паніки. Не потрібно скуповувати оптом усе, що вам потрібно. Дефіциту в Україні не буде. Ви завжди знайдете потрібний вам товар, якщо не в цьому, то в іншому магазині», — сказав він.
Шостак зазначив, що мережі, яка постраждала, знадобиться максимум два тижні для відновлення роботи та налагодження нового ланцюга постачання.
«Зруйнували один магазин — завтра з’явиться інший у тій самій локації. А в країні є тисячі підприємств, які замінять улюблений вами товар. Єдине, що може статися, — ви купите необхідний, але не ваш улюблений товар і не у вашій улюбленій торговельній мережі», — додав він.

Яка проблема найбільша для бізнесу

Найбільша проблема сьогодні в тому, за його словами, що бізнес в Україні не має можливості застрахуватися, немає дієвого пільгового кредитування для великого бізнесу, і тому основне завдання Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України — знайти інструмент допомоги бізнесу та запропонувати його ринку. А ринок сам обере те, що йому підходить.
«Якщо цього не станеться, український бізнес не виживе», — підсумував Шостак.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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