Понад 6 тис. водіїв покарано за паркування на місцях для людей з інвалідністю — Finance.ua

Понад 6 тис. водіїв покарано за паркування на місцях для людей з інвалідністю Сьогодні 07:07 — Технології&Авто

Понад 6 тис. водіїв покарано за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 6 247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. Із них 3 614 — у Києві.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«Якщо ви — водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують: зупинка або стоянка на таких місцях без відповідного дозволу заборонена.

Також заборонено створювати перешкоди для транспорту, що належить людям з інвалідністю.

Про такі ділянки інформує дорожня розмітка та відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.

Також у законопроєкті пропонують встановити обов’язок для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить, використовувати спеціальний знак «Водій з інвалідністю». Разом із ним на авто має бути розміщена інформація про наявність інвалідності у вигляді QR-коду. Це буде унікальний електронний ідентифікатор.

Якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів — до 5100 грн.

Зараз розмір штрафу становить від 1020 до 1700 грн.

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