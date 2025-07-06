Понад 6 тис. водіїв покарано за паркування на місцях для людей з інвалідністю — Finance.ua

Понад 6 тис. водіїв покарано за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 6 247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. Із них 3 614 — у Києві.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
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«Якщо ви — водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці наголошують: зупинка або стоянка на таких місцях без відповідного дозволу заборонена.
Також заборонено створювати перешкоди для транспорту, що належить людям з інвалідністю.
Про такі ділянки інформує дорожня розмітка та відповідні дорожні знаки.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.
Також у законопроєкті пропонують встановити обов’язок для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить, використовувати спеціальний знак «Водій з інвалідністю». Разом із ним на авто має бути розміщена інформація про наявність інвалідності у вигляді QR-коду. Це буде унікальний електронний ідентифікатор.
Якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів — до 5100 грн.
Зараз розмір штрафу становить від 1020 до 1700 грн.
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