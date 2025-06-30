У «Дії» з’явилася нова послуга для водіїв — Finance.ua

У «Дії» з’явилася нова послуга для водіїв Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

У «Дії» з’явилася нова послуга для водіїв

У застосунок «Дія» додали нову послугу для водіїв — заміну техпаспорта онлайн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Якщо ви втратили або пошкодили документ, змінюєте номерні знаки чи персональні дані або просто хочете перейти з пластику на цифру чи навпаки — замовте новий техпаспорт у Дії», — сказано в повідомленні.

Як скористатися послугою:

У застосунку Дія перейдіть до розділу Сервіси → Водієві → Заміна техпаспорта або через меню документа. Вкажіть причину заміни. За потреби оберіть нові номерні знаки. Виберіть тип техпаспорта: цифровий або цифровий + пластиковий. Укажіть спосіб доставки: відділення Укрпошти чи кур’єр. Підтвердьте або оновіть контактні дані. Підпишіть заяву та оплатіть протягом 24 годин.

Щоб скористатися послугою, потрібно бути авторизованим у застосунку Дія.

У разі зміни технічних характеристик авто (об'єм двигуна, тип пального тощо) за послугою потрібно звернутися до сервісного центру МВС.

Сервіс доступний якщо:

вам 18 або більше років;

маєте РНОКПП (податковий номер) у Дії;

у застосунку Дія є біометричний документ: паспорт або посвідка;

ви власник транспортного засобу, і свідоцтво про реєстрацію вже в Дії.

Нагадаємо, якщо ви втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), не варто панікувати. Документ можна швидко відновити , навіть якщо автівкою користується не власник, а інша особа, завдяки принципу екстериторіальності сервісних центрів МВС.

З початку червня в Україні запрацював новий сервіс у межах застосунку «Дія» — мультишеринг документів. Його основна мета — спростити процес обміну цифровими копіями документів між клієнтами та бізнесом.

Завдяки мультишерингу компанії зможуть швидко отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів без ксерокопій, сканів або ручного надсилання файлів. Усе передається автоматично у додатку «Дія».

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