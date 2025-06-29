За подяку «аварійкою» можуть позбавити водійських прав: правда чи міф — Finance.ua
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За подяку «аварійкою» можуть позбавити водійських прав: правда чи міф

Технології&Авто
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За подяку «аварійкою» можуть позбавити водійських прав: правда чи міф
За подяку «аварійкою» можуть позбавити водійських прав: правда чи міф
У мережі шириться інформація, що за використання аварійної сигналізації в знак подяки можуть позбавити водійських прав на рік.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, правда це чи міф.

Що каже закон

У Правилах дорожнього руху вказано, що аварійна сигналізація повинна вмикатися у чітко визначених випадках: у разі вимушеної зупинки, зупинки на вимогу поліції або через засліплення фарами, буксирування, ДТП, при посадці чи висадці дітей та ін.
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Як зазначає Білощицький, у ПДР немає згадки про подяку «аварійкою», проте важливо, щоб її використання не створювало небезпеки на дорозі та не вводило в оману інших водіїв.
Перший заступник начальника ДПС зауважив, використання попереджувальних знаків не за призначенням може стати підставою для штрафу, але за це не позбавляють водійських прав.
Нагадаємо, складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим. МВС оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав.
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Згідно з ним — збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.
У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
За матеріалами:
Finance.ua
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