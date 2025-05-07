Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні — Finance.ua
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Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні

Технології&Авто
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Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні
Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні
У квітні 2025 року кияни сплатили майже 10 мільйонів гривень за паркування, встановивши новий рекорд.
Про це повідомила Інспекція з паркування Києва.
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Інспекція з паркування встановлює нові абсолютні рекорди:
  • 13,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету за оплату штрафів
  • 141 тисячу сесій паркування здійснено.
  • майже 41 тисяча водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР.
Загалом за попередній місяць майже 1000 автівок було тимчасово затримано на штрафмайданчику.
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Нагадаємо, який штраф за неправильне паркування у Києві:
  • 340 грн — за порушення правил зупинки та стоянки, за паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;
  • 680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;
  • 700 грн за неоплату паркування в першій паркувальній зоні, 500 грн — у другій та 100 грн — у третій.
Загальні відповіді про правила паркування можна отримати за номером телефону (044) 366−63−99 або 093−093−57−27. Дізнатися, як оплатити штраф за паркування — (044) 366−63−27.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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