Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні — Finance.ua

Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні Сьогодні 10:34 — Технології&Авто

Рекордні 10 млн грн: стільки кияни сплатили за паркування квітні

У квітні 2025 року кияни сплатили майже 10 мільйонів гривень за паркування, встановивши новий рекорд.

Про це повідомила Інспекція з паркування Києва.

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Інспекція з паркування встановлює нові абсолютні рекорди:

13,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету за оплату штрафів

141 тисячу сесій паркування здійснено.

майже 41 тисяча водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР.

Загалом за попередній місяць майже 1000 автівок було тимчасово затримано на штрафмайданчику.

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Нагадаємо, який штраф за неправильне паркування у Києві:

340 грн — за порушення правил зупинки та стоянки, за паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

— за порушення правил зупинки та стоянки, за паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами; 680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;

— за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці; 700 грн за неоплату паркування в першій паркувальній зоні, 500 грн — у другій та 100 грн — у третій.

Загальні відповіді про правила паркування можна отримати за номером телефону (044) 366−63−99 або 093−093−57−27. Дізнатися, як оплатити штраф за паркування — (044) 366−63−27.

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