У Києві посилюють контроль за паркуванням — Finance.ua

У Києві посилюють контроль за паркуванням Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

Київська влада розпочинає комплексні заходи для забезпечення безперешкодного доступу рятувальників до житлових кварталів.

У відповідь на масовані атаки та проблеми з паркуванням, у місті посилюють контроль, розроблюють план створення антипаркувальної інфраструктури та залучають громаду до спільної відповідальності за безпеку.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, через щільне паркування рятувальники не завжди можуть дістатися до місць ураження в житлових кварталах.

Через це запровадять постійну перевірку проблемних ділянок житлової забудови щодо порушення правил паркування. Відповідне розпорядження отримали Департамент муніципальної безпеки та Департамент територіального контролю Київської міської держадміністрації. До цього залучать керівні компанії, ОСББ, ЖБК.

Також доручив у місті мають розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури. Зробити це має Департамент транспортної інфраструктури. Фінансування мають знайти спільно з Департаментом фінансів. Міські департаменти, РДА та комунальні підприємства повинні забезпечити виконання робіт згідно з розробленим планом.

ДСНС спільно з міськими департаментами визначать перелік адрес та під’їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки.

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