В Польше рассказали об изменениях в выплатах 800+ в декабре — Finance.ua
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В Польше рассказали об изменениях в выплатах 800+ в декабре

Личные финансы
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В Польше рассказали об изменениях в выплатах 800+ в декабре
В Польше рассказали об изменениях в выплатах 800+ в декабре
Из-за выходных в ZUS сообщили об изменениях некоторых дат выплаты 800+. Некоторые заявители получат деньги раньше.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Согласно информации ZUS, социальное пособие в декабре выплатят раньше в трех случаях:
  • 6 декабря (вместо 7 декабря),
  • 13 декабря (вместо 14 декабря)
  • 20 декабря (вместо 22 декабря).
Эти изменения связаны с тем, что даты переводов, установленные Учреждением социального страхования, приходятся на субботу и воскресенье последнего месяца года.
Остальные даты выплат останутся без изменений: 2, 4, 9, 12, 16, 18 и 20 декабря средства будут перечислены на счета родителей и опекунов.
Проверить дату выплаты пособия можно в системе PUE ZUS или в мобильном приложении mZUS.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что программа «800+» на каждого ребенка будет выплачиваться без каких-либо критериев, пока он будет возглавлять правительство.
  • Программа «800+» в Польше предоставляет выплату каждому ребенку младше 18 лет, независимо от дохода семьи. Деньги перечисляются только в безналичной форме на банковский счет родителей (опекунов).
  • Семьи из Украины с 1 июня 2025 года смогут получать семейное пособие 800+ и пособие «Добрый старт» 300+, при условии, что их дети посещают польскую школу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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