Как платить налоги в Польше — Finance.ua

Как платить налоги в Польше Сегодня 20:04 — Личные финансы

Как платить налоги в Польше

Польша — страна, где многие украинцы ищут работу и новые возможности для жизни. Однако с переездом в Польшу перед каждым возникает вопрос налогов: как правильно платить и что для этого нужно знать.

Finance.ua со ссылкой на inpoland.net рассказывает, что нужно знать о налогах в Польше.

Поймите, какую форму налога вы платите

В Польше есть несколько видов налогов, среди которых основные — налог на доходы физических лиц (PIT), налог на добавленную стоимость (VAT) и налог на прибыль компаний (CIT). Для работающих по найму украинцев основным налогом является PIT, который обычно удерживает работодатель, поэтому работнику не нужно самостоятельно подавать декларацию, если он работает по контракту на договоре найма (umowa o pracę).

Регистрация в налоговой службе

Чтобы иметь возможность платить налоги, украинцы должны получить так называемый PESEL — номер идентификации лица, который используется для налоговых и социальных выплат. Если вы работаете или планируете оставаться в Польше на длительный период, вам следует зарегистрироваться в налоговой службе и получить этот номер.

Декларация доходов

Если вы работаете по гражданско-правовому договору (umowa zlecenie, umowa o dzieło) или занимаетесь предпринимательской деятельностью, вам нужно подать налоговую декларацию (PIT-36 или PIT-37), указав свои доходы. Следует помнить, что в Польше существует программа для снижения налогов для новых жителей — так называемый льготный режим для иностранцев (tzw. ulga dla nowych mieszkańców), который позволяет некоторым категориям работников платить налоги по упрощенной схеме.

Платежи и сроки

Платить налоги можно разными способами: через интернет-банкинг, непосредственно в банке или с помощью системы e-PIT, позволяющей подавать декларацию онлайн и уплачивать налоги без необходимости визита в налоговый орган. Важно не забывать о сроках — декларации за предыдущий год подаются до конца апреля.

Льготы и скидки

В Польше есть возможность для скидок на налоги в зависимости от семейного положения и количества детей. Например, если у вас есть дети, вы можете воспользоваться льготой на налог на детей (ulga na dzieci), что позволит уменьшить сумму налога.

Штрафы и санкции

Если не подавать налоговую декларацию вовремя или не платить налоги, могут быть наложены штрафы. Польша имеет жесткие правила относительно неплательщиков налогов, поэтому важно не игнорировать эти обязанности во избежание финансовых санкций.

Главное — это внимательность и своевременность выполнения требований налоговой службы, и тогда налоги не будут для вас проблемой.

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