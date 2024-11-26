Почти 80% украинцев работают или ищут работу в Польше — исследование Сегодня 17:02 — Личные финансы

Почти 80% украинцев работают или ищут работу в Польше — исследование

Доля граждан Украины, которые работают или ищут работу в Польше в 2024 году, составляет 78%, и она выше, чем среди граждан Польши.

Об этом сообщает Миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Национального банка Польши

Эксперты отмечают высокую профессиональную активность украинцев на польском рынке труда.

Работа — основной источник дохода для украинцев в Польше, а также фактор, который способствует их длительному пребыванию. Около половины респондентов (и довоенные мигранты, и военные беженцы) заявляют, что это возможность содержать себя и свою семью. Также среди мотивов оставаться — возможность найти работу, которая доставляет удовольствие.

Уровень занятости украинцев в Польше растет благодаря трудоустройству прибывших в страну беженцев после 2022 года. Хотя безработица среди беженцев в целом выше, чем в польской экономике.

В исследовании говорится, что 19% военных мигрантов — безработные, поскольку «значительная часть женщин-беженок, ухаживающих за детьми, ищут работу на неполный рабочий день. Это проблема, ввиду низкого уровня использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике».

«Польша стала страной, где процент трудоустройства украинских беженцев выше, чем в других европейских государствах. И несмотря на то, что польские работодатели до сих пор испытывают дефицит кадров на вакансиях, ранее заполняемых украинскими мужчинами, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил примерно 1% ВВП», — рассказывает Марьяна Семенюк, директор рекрутации Миграционной платформы EWL.

Жилье и намерения остаться

Процент граждан Украины, которые декларируют намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет: такое намерение выражают 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев. В исследовании Нацбанка Польши говорится, что все больше граждан Украины еще не определились с планами на будущее. По сравнению с предыдущими исследованиями процент ответов «затрудняюсь сказать» в планах проживания в Польше вырос — как среди довоенных мигрантов (до 39% с 36% в 2023 году), так и среди беженцев (до 56% с 48% в 2023 году).

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Жилищная ситуация довоенных мигрантов и беженцев постепенно выравнивается, что свидетельствует об интеграции беженцев. Чуть более 70% мигрантов из обеих групп снимают жилье. При этом значительно выше процент украинцев, имеющих собственную квартиру среди довоенных иммигрантов.

Более 90% украинских детей учатся в польской системе образования. По мнению родителей, наибольшими трудностями для детей во время пребывания в Польше являются: незнание польского языка (36% ответов), отсутствие друзей (33% ответов) и ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией перед ситуацией перед началом войны (29% ответов).

Мигранты продолжают поддерживать своих близких в Украине. 40% переводит средства, а 49% обеспечивает материальную помощь, в первую очередь членов семьи. И эта тенденция растет.

В гендерной структуре украинцев в Польше преобладают женщины — около 67%. Половина респондентов в возрасте 27−44 лет, 47% мигрантов — хорошо образованные люди. Переселенцы приезжают из всех регионов Украины.

Исследование проводилось среди мигрантов из Украины в период с мая по июль 2024 года.

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