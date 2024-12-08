Несколько банковских счетов в Польше: почему это выгодно для украинцев — Finance.ua
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Несколько банковских счетов в Польше: почему это выгодно для украинцев

Личные финансы
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Несколько банковских счетов в Польше: почему это выгодно для украинцев
Несколько банковских счетов в Польше: почему это выгодно для украинцев
С началом полномасштабного вторжения множество украинцев переехали в Польшу, где они столкнулись с необходимостью адаптировать свою финансовую жизнь к местным условиям.
Об этом пишет издание inpoland.
Отмечается, что одним из ключевых шагов является открытие банковских счетов.
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Наличие нескольких счетов в разных банках может оказаться выгодным решением и помочь лучше управлять финансами.

Почему стоит иметь несколько счетов в банках Польши

1. Различные функции и удобство. Отдельные счета позволяют распределять финансовые потоки:
  • для ежемесячных расходов (оплата коммунальных услуг, питания);
  • для сбережений или инвестиций;
  • для получения заработной платы или других доходов.
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2. Международные переводы. Несколько счетов открывают доступ к выгодным условиям для международных платежей.
Некоторые банки предлагают специальные тарифы на переводы в Украину или другие страны Европы.
3. Скидки и бонусы. Банки в Польше часто предлагают акции для новых клиентов или для граждан, которые открывают счета в определенных целях (например, для студентов или для бизнеса).
Если вы будете иметь несколько счетов в разных банках, то сможете получать кешбэк, или скидки на покупки, или бесплатные услуги.
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4. Удобство онлайн-банкинга. Обычно польские банки предлагают современные мобильные приложения для управления счетами. Это позволяет легко совершать переводы, оплачивать счета или проверять баланс, даже находясь за пределами Польши.
Несколько счетов позволяют выбирать самые лучшие банки для каждой конкретной ситуации.
5. Мультивалютные счета. Некоторые банки предоставляют возможность совершать сделки в злотых, евро или долларах. Это особенно актуально для тех, кто работает на международном рынке или производит регулярные международные платежи.
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Большинство банков в Польше предлагает бесплатное открытие счетов для иностранцев. Украинцам стоит рассмотреть эту возможность, чтобы оптимизировать финансовые операции, воспользоваться выгодными условиями и удобствами, предоставляемыми польскими банками.

Справка Finance.ua:

  • Польша — страна, где многие украинцы ищут работу и новые возможности для жизни. Однако с переездом в Польшу перед каждым возникает вопрос налогов: как правильно платить и что нужно знать о налогах;
  • около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых нетто в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.
По материалам:
inpoland
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