Предпринимательство: почему в Польше доминируют мужчины, в Украине — женщины Сегодня 17:00 — Личные финансы

Предпринимательство: почему в Польше доминируют мужчины, в Украине — женщины

Польша уже долгое время является одним из основных направлений трудовой миграции для украинцев. С началом полномасштабной войны эта тенденция только усилилась. Для многих украинцев открытие собственного бизнеса стало не только средством заработка, но и способ адаптироваться к жизни за рубежом.

Согласно последним данным, 65% предпринимателей, ведущих свой бизнес в Польше, являются мужчинами. Это существенно отличается от ситуации в Украине, где более 50% ФЛП и предприятий открыли именно женщины.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Преобладание мужчин среди предпринимателей в Польше может быть связано с несколькими факторами:

Мужчины чаще выбирают бизнесы, связанные с физическим трудом, транспортом, строительством или открывают предприятия, работающие в узкоспециализированных нишах. Эти направления требуют меньше интеграции в местную культуру или знания польского языка.

Значительная часть мужчин, приехавших в Польшу после 2022 года, была вынуждена искать быстрые способы заработка, часто выбирая предпринимательскую деятельность как гибкий и независимый путь трудоустройства.

Украинские женщины, проживающие в Польше, часто сосредотачиваются на уходе за детьми или старшими членами семьи, что может ограничивать возможности заниматься бизнесом.

Украина

В Украине ситуация почти зеркальная. Женщины доминируют в предпринимательстве, открывая более половины ФЛП и предприятий. Это обусловлено следующими факторами:

Женщины чаще открывают бизнесы в сфере торговли, услуг, красоты и образования, которые не требуют больших инвестиций и быстро окупаются.

Во время войны многие женщины создают социально ориентированные проекты, связанные с поддержкой переселенцев, психологической помощью и другими актуальными направлениями.

С развитием цифровых технологий женщины в Украине активно используют интернет для запуска собственных проектов, особенно в условиях войны, когда географическая мобильность часто ограничена.

Разница в гендерном распределении предпринимателей между Польшей и Украиной подчеркивает влияние социально-экономических условий на бизнес.

В Польше украинские мужчины используют предпринимательство как способ быстрого заработка и адаптации, в то время как в Украине женщины все больше становятся движущей силой экономики, объединяя бизнес с социальными инициативами.

Эти тенденции свидетельствуют об устойчивости и инициативности украинцев, которые независимо от обстоятельств находят способы реализовать себя и поддерживать общину.

Справка Finance.ua:

По данным Опендатабот, за 10 месяцев 2024 года женщины открыли почти 155 тысяч новых ФЛП. Сейчас доля женщин среди всех новых ФЛП составляет 61%. Доля новых женщин-предпринимателей преобладает на Сумщине, Полтавщине и Хмельнитчине. А доля женщин-директоров в этом году выросла до 34%.

Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще предпочитают женщин, что приводит к росту их зарплат.

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