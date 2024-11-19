Жінки відкрили 61% нових ФОПів цьогоріч: які сфери обирають — Finance.ua
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Жінки відкрили 61% нових ФОПів цьогоріч: які сфери обирають

Особисті фінанси
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Жінки відкрили 61% нових ФОПів цьогоріч: які сфери обирають
Жінки відкрили 61% нових ФОПів цьогоріч: які сфери обирають, freepik
За 10 місяців 2024 року жінки відкрили майже 155 тисяч нових ФОПів. Наразі частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%. Частка нових жінок-підприємиць переважає на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині. А частка жінок-директорів цьогоріч зросла до 34%.
Про це повідомляє Опендатабот.
«154 920 ФОПів створили жінки цьогоріч в Україні. Загалом це 61% від усіх нових ФОПів у 2024 році. Кількість ФОПів, які відкривають жінки більшає рік до року. Так, минулоріч частка складала 57%, а до початку повномасштабної цей показник не перевищував 51%», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Найбільше нових справ відкривають жінки на:

  • Сумщині (63.3% нових ФОПів — жінки);
  • Полтавщині (63.2%);
  • Хмельниччині (63.1%);
  • Одещині (63.1%);
  • Київщині (62.6%).
Найнижча частка реєстрацій припадає на прифронтові та окуповані регіони. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник коливається від 50% до 57.8%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

У яких сферах жінки найчастіше відкривають ФОПи

Переважна більшість підприємиць відкриває ФОПи у сфері надання інших індивідуальних послуг — 89% нових справ. За цим КВЕДом лідують перукарні та салони краси — 94%, та діяльність із забезпечення фізичного комфорту (переважно, йдеться про масажні салони, солярії, спа та лазні тощо).
Інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу (85%), освіту (82.3%) та надання соціальної допомоги (81.5%).
Цього року зросла не тільки частка жінок-ФОПів, а й жінок-директорів новостворених компаній — 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38.8%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Найвища частка жінок-директорів у Чернігівській (38.8%), Донецькій (37.4%) та Дніпропетровській (37.2%) областях.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

  • перша леді Олена Зеленська раніше заявила, що цього року в Україні 59% нових бізнесів відкрили саме жінки. Як вона повідомила, цьогоріч, за даними Міністерства економіки, до 48% збільшилася кількість жінок, які беруть участь у грантовій програмі «Власна справа», 22% керівників українських дипломатичних місій — жінки і, за даними Міноборони, майже 20% усіх добровольців — це жінки;
  • через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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