59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки — Finance.ua

59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки
Цього року в Україні 59% нових бізнесів відкрили саме жінки.
Про це заявила перша леді Олена Зеленська під час виступу на восьмому Українському жіночому конгресі в Києві.
Як вона повідомила, цьогоріч, за даними Міністерства економіки, до 48% збільшилася кількість жінок, які беруть участь у грантовій програмі «Власна справа», 22% керівників українських дипломатичних місій — жінки і, за даними Міноборони, майже 20% усіх добровольців — це жінки.
Водночас вона наголосила, що всі українці та українки попри воєнні випробування мають шанс на посттравматичне зростання.
Учасниці конгресу обговорили те, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.
Нагадаємо, через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
Улітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні чотири роки. Проте загальна кількість фізичних осіб-підприємців все ще менша, ніж у 2023 та 2021 роках.
У 2024 році чоловіки продовжують домінувати в українській IT-сфері, становлячи 74% усіх фахівців. Проте частка жінок поступово збільшується: з 14% у 2015 році до 26% цього року.
Поділитися новиною