59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки

Особисті фінанси
10
59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки
59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки
Цього року в Україні 59% нових бізнесів відкрили саме жінки.
Про це заявила перша леді Олена Зеленська під час виступу на восьмому Українському жіночому конгресі в Києві.
Як вона повідомила, цьогоріч, за даними Міністерства економіки, до 48% збільшилася кількість жінок, які беруть участь у грантовій програмі «Власна справа», 22% керівників українських дипломатичних місій — жінки і, за даними Міноборони, майже 20% усіх добровольців — це жінки.
Читайте також
Водночас вона наголосила, що всі українці та українки попри воєнні випробування мають шанс на посттравматичне зростання.
Учасниці конгресу обговорили те, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.
Нагадаємо, через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
Читайте також
Улітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні чотири роки. Проте загальна кількість фізичних осіб-підприємців все ще менша, ніж у 2023 та 2021 роках.
У 2024 році чоловіки продовжують домінувати в українській IT-сфері, становлячи 74% усіх фахівців. Проте частка жінок поступово збільшується: з 14% у 2015 році до 26% цього року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.