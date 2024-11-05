59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки — Finance.ua

59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

59% нових бізнесів за цей рік в Україні відкрили жінки

Цього року в Україні 59% нових бізнесів відкрили саме жінки.

Про це заявила перша леді Олена Зеленська під час виступу на восьмому Українському жіночому конгресі в Києві.

Як вона повідомила, цьогоріч, за даними Міністерства економіки, до 48% збільшилася кількість жінок, які беруть участь у грантовій програмі «Власна справа», 22% керівників українських дипломатичних місій — жінки і, за даними Міноборони, майже 20% усіх добровольців — це жінки.

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Водночас вона наголосила, що всі українці та українки попри воєнні випробування мають шанс на посттравматичне зростання.

Учасниці конгресу обговорили те, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.

Нагадаємо, через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.

Улітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні чотири роки. Проте загальна кількість фізичних осіб-підприємців все ще менша, ніж у 2023 та 2021 роках.

У 2024 році чоловіки продовжують домінувати в українській IT-сфері, становлячи 74% усіх фахівців. Проте частка жінок поступово збільшується : з 14% у 2015 році до 26% цього року.

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