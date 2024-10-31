У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності — Finance.ua
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У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності

Особисті фінанси
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У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності
У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності
Повномасштабна війна внесла свої корективи, й сьогодні понад 320 чоловіків — співробітників КК «Київавтодор» — перебувають у лавах ЗСУ.
Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.
Він наголосив, що сьогодні столичним дорожнім підприємствам вкрай бракує водії спеціальної техніки, механізаторів, асфальтобетонників.
За словами Олександра Федоренка, наразі шляхово-експлуатаційні підприємства міста, які забезпечують обслуговування об’єктів критичної інфраструктури, забезпечені бронюванням на 50% від кількості військовозобов’язаних.
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Він повідомив також, що кадрові відділи всім київських дорожніх підприємств постійно співпрацюють із районними управліннями Київського міського центру зайнятості щодо розміщення інформації про попит на робочу силу. Також на сьогодні у складі корпорації функціонує власне спеціалізоване підприємство «Учбово-курсовий комбінат». Так, за цей рік 48 осіб пройшли підвищення кваліфікації, 103 робітника перепідготовлено, 73 — пройшли професійно-технічне навчання.
«Сьогодні на ринку праці, у приватних дорожніх підприємствах, рівень заробітної плати вищий, що і є головною причиною конкурентоспроможності підприємств „Київавтодору“», — сказав Олександр Федоренко.
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На запитання, чи не пробували на підприємстві навчати жінок для роботи на дорожніх машинах, Олександр Федоренко відповів: «Ми готові приймати жінок на вакантні місця, головне — їхнє бажання опановувати чоловічі спеціальності».

Довідка Finance.ua:

  • ринок праці й традиційно «чоловічі» професії переходять у жіночі руки. Жінкам доводиться освоювати навички слюсарів, токарів, кранівників і водіїв. Оскільки роботодавці відчувають гостру потребу в працівниках і більшість безробітних становлять жінки, то для них створюються технологічні рішення, що полегшують виконання фізично важких завдань;
  • через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат;
  • Україна вже відчуває дефіцит кадрів, який буде поглиблюватись через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним з рішень, що може стабілізувати ситуацію, є перекваліфікація різних соціально-демографічних груп (жінки, люди літнього віку, тощо).
За матеріалами:
Вечірній Київ
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