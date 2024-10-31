У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності — Finance.ua

У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності Сьогодні 09:46 — Особисті фінанси

У Київавтодорі готові приймати жінок на «чоловічі» спеціальності

Повномасштабна війна внесла свої корективи, й сьогодні понад 320 чоловіків — співробітників КК «Київавтодор» — перебувають у лавах ЗСУ.

Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Він наголосив, що сьогодні столичним дорожнім підприємствам вкрай бракує водії спеціальної техніки, механізаторів, асфальтобетонників.

За словами Олександра Федоренка, наразі шляхово-експлуатаційні підприємства міста, які забезпечують обслуговування об’єктів критичної інфраструктури, забезпечені бронюванням на 50% від кількості військовозобов’язаних.

Він повідомив також, що кадрові відділи всім київських дорожніх підприємств постійно співпрацюють із районними управліннями Київського міського центру зайнятості щодо розміщення інформації про попит на робочу силу. Також на сьогодні у складі корпорації функціонує власне спеціалізоване підприємство «Учбово-курсовий комбінат». Так, за цей рік 48 осіб пройшли підвищення кваліфікації, 103 робітника перепідготовлено, 73 — пройшли професійно-технічне навчання.

«Сьогодні на ринку праці, у приватних дорожніх підприємствах, рівень заробітної плати вищий, що і є головною причиною конкурентоспроможності підприємств „Київавтодору“», — сказав Олександр Федоренко.

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На запитання, чи не пробували на підприємстві навчати жінок для роботи на дорожніх машинах, Олександр Федоренко відповів: «Ми готові приймати жінок на вакантні місця, головне — їхнє бажання опановувати чоловічі спеціальності».

Довідка Finance.ua:

ринок праці й традиційно «чоловічі» професії переходять у жіночі руки. Жінкам доводиться освоювати навички слюсарів, токарів, кранівників і водіїв. Оскільки роботодавці відчувають гостру потребу в працівниках і більшість безробітних становлять жінки, то для них створюються технологічні рішення, що полегшують виконання фізично важких завдань;

через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат;

Україна вже відчуває дефіцит кадрів, який буде поглиблюватись через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним з рішень, що може стабілізувати ситуацію, є перекваліфікація різних соціально-демографічних груп (жінки, люди літнього віку, тощо).



Вечірній Київ За матеріалами:

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