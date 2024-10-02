Через мобілізацію жінки стали частіше обіймати керівні посади — Finance.ua
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Через мобілізацію жінки стали частіше обіймати керівні посади

Особисті фінанси
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Через мобілізацію жінки стали частіше обіймати керівні посади
Через мобілізацію жінки стали частіше обіймати керівні посади
Через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в коментарі УНН.

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«Насправді, ми зараз маємо проблеми з точними цифрами, адже Держстат не працює так, як працював раніше. До повномасштабного вторгнення жінки заробляли на 18,6% менше, ніж чоловіки. Зараз склалася така ситуація, що роботодавці наймають жінок на високі та відповідальні посади через високий рівень ризику мобілізації чоловіків. Не завжди компанії мають можливість забронювати чоловіків, тому жінки, завдяки цій ситуації та готовності брати на себе відповідальність, долучаються до професій, і відповідно їхні зарплати зростають», — сказала Бережна.
Вона зауважила, що під час війни багато жінок стали підприємцями, вони створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.
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«Потрібно розуміти, що коли ми говоримо про вирівнювання заробітної плати між чоловіками та жінками, також враховують заробітну плату військових, а це значна сума. Але якщо ми будемо відокремлювати такі моменти, то так, ми бачимо стрімке зростання зарплат у жінок», — розповіла заступниця міністра економіки.
За її словами, жінки також почали займати керівні посади і в «чоловічих професіях», де вищі заробітні плати.
«Незабаром Міністерство економіки запустить грантову програму для навчання жінок на стереотипно „чоловічі професії“: водійка тролейбуса, спеціаліст із налаштування сонячних панелей та операторка дрона», — додала Бережна.
За матеріалами:
УНН
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