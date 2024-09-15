Частка жінок в IT зростає, але сфера залишається переважно «чоловічою»: тенденції 2024 року — Finance.ua

Частка жінок в IT зростає, але сфера залишається переважно «чоловічою»: тенденції 2024 року Сьогодні 11:23

Частка жінок в IT зростає, але сфера залишається переважно «чоловічою»: тенденції 2024 року, Фото: freepik

У 2024 році чоловіки продовжують домінувати в українській IT-сфері, становлячи 74% усіх фахівців. Проте частка жінок поступово збільшується: з 14% у 2015 році до 26% цього року.

Про це йдеться в дослідженні Dou.

Ким працюють жінки в IT

10 років тому жінок було менше, ніж сьогодні, майже в усіх спеціалізаціях.

Частка розробниць зросла з 5% у 2015 році до 9% у 2024-му. Жінок серед QA стало 38% з 29% 2015 року. Практично таке ж зростання і серед РМ: з 24% до 37%.

Значне зростання кількості жінок у дизайні (з 27% у 2015-му до 50% у 2024-му) і маркетингу (з 48% 2016-го до 68% сьогодні).

Навіть серед HR і рекрутерів за останні 10 років стало більше жінок: у 2015-му вони становили 82% фахівців в цій спеціалізації, а тепер — 92%.

Медіанний вік айтівців поступово збільшується

Медіанний вік айтівців в Україні поступово зростає. У 2015-му половина айтівців мали менше як 26 років. За 10 років він зріс на чотири роки і нині становить 30 років.

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Як і 10 років тому, наймолодші айтівці — це фахівці з Data Science та Data Engineering (їхній медіанний вік — 28 років, у 2015 році — 25). Такий же медіанний вік сьогодні і у фахівців з Customer Success.

Найстаршими традиційно є технічні фахівці найвищого рівня (СТО/Director of Engineering) — їхній медіанний вік 35 років (у 2015-му був 33 роки). Дещо старшими також є фахівці з DevOps / SRE та РМ (32 роки, у 2015-му — 28 років).

Нагадаємо, 10 років тому в Україні домінували невеликі компанії на 50 чи менше людей: в них працювали 41% айтівців. Майже стільки ж працювали в компаніях на 50−1000 людей — 39%. У великих компаніях на 1000 чи більше співробітників працювали 19% айтівців.

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