Женщины открыли 61% новых ФЛП в этом году: какие сферы выбирают — Finance.ua

Женщины открыли 61% новых ФЛП в этом году: какие сферы выбирают Сегодня 11:04 — Личные финансы

Женщины открыли 61% новых ФЛП в этом году: какие сферы выбирают, freepik

За 10 месяцев 2024 года женщины открыли почти 155 тысяч новых ФЛП. Сейчас доля женщин среди всех вновь созданных ФЛП составляет 61%. Доля новых женщин-предпринимателей преобладает на Сумщине, Полтавщине и Хмельнитчине. А доля женщин-директоров в этом году выросла до 34%.

Об этом сообщает Опендатабот.

«154 920 ФЛП создали женщины в этом году в Украине. В целом это 61% от всех новых ФЛП в 2024 году. Количество ФЛП, которые открывают женщины, увеличивается год к году. Так, в прошлом году доля составляла 57%, а к началу полномасштабной этот показатель не превышал 51%», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Больше всего новых дел открывают женщины в:

Сумской (63.3% новых ФЛП — женщины);

Полтавской (63.2%);

Хмельницкой (63.1%);

Одесской (63.1%);

Киевской области (62.6%).

Самая низкая доля регистраций приходится на прифронтовые и оккупированные регионы. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях этот показатель колеблется от 50 до 57.8%.

Инфографика: Опендатабот

В каких сферах женщины чаще всего открывают ФЛП

Подавляющее большинство предпринимателей открывает ФЛП в сфере предоставления других индивидуальных услуг — 89% новых дел. По этому КВЭД лидируют парикмахерские и салоны красоты — 94%, и деятельность по обеспечению физического комфорта (преимущественно речь идет о массажных салонах, соляриях, спа и банях и т. п. ).

Другие популярные отрасли предпринимательства среди женщин включают в себя производство одежды (85%), образование (82.3%) и оказание социальной помощи (81.5%).

В этом году выросла не только доля женщин-ФЛП, но и женщин-директоров вновь созданных компаний — 34%. В октябре этот показатель достиг рекордных 38.8%.

Инфографика: Опендатабот

Самая высокая доля женщин-директоров в Черниговской (38.8%), Донецкой (37.4%) и Днепропетровской (37.2%) областях.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

Первая леди Елена Зеленская ранее заявила, что в этом году в Украине 59% новых бизнесов открыли именно женщины. Как она сообщила, в этом году, по данным Министерства экономики, до 48% увеличилось количество участвующих в грантовой программе «Собственное дело» женщин, 22% руководителей украинских дипломатических миссий — женщины и, по данным Минобороны, почти 20% всех добровольцев — это женщины;

из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат.



Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.