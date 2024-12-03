Як платити податки в Польщі — Finance.ua

Як платити податки в Польщі Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Як платити податки в Польщі

Польща — країна, де багато українців шукають роботу та нові можливості для життя. Однак, з переїздом до Польщі, перед кожним виникає питання податків: як правильно платити та що для цього потрібно знати.

Finance.ua із посиланням на inpoland.net розповідає, що треба знати про податки у Польщі.

Зрозумійте, яку форму податку ви сплачуєте

У Польщі є кілька видів податків, серед яких основні — це податок на доходи фізичних осіб (PIT), податок на додану вартість (VAT) та податок на прибуток компаній (CIT). Для українців, які працюють за наймом, основним податком є PIT, який зазвичай утримує роботодавець, тому працівнику не потрібно самостійно подавати декларацію, якщо він працює за контрактом на умові найму (umowa o pracę).

Реєстрація в податковій службі

Щоб мати змогу сплачувати податки, українці повинні отримати так званий PESEL — номер ідентифікації особи, який використовується для податкових та соціальних виплат. Якщо ви працюєте або плануєте залишатися в Польщі на тривалий період, вам слід зареєструватися в податковій службі та отримати цей номер.

Декларація доходів

Якщо ви працюєте за цивільно-правовим договором (umowa zlecenie, umowa o dzieło) або займаєтеся підприємницькою діяльністю, то вам потрібно подати податкову декларацію (PIT-36 або PIT-37), вказавши свої доходи. Варто пам’ятати, що в Польщі існує програма для зниження податків для нових мешканців — так званий «пільговий режим для іноземців» (tzw. ulga dla nowych mieszkańców), який дозволяє деяким категоріям працівників сплачувати податки за спрощеною схемою.

Платежі та терміни

Платити податки можна різними способами: через інтернет-банкінг, безпосередньо в банку або за допомогою системи e-PIT, яка дозволяє подавати декларацію онлайн і сплачувати податки без необхідності візиту до податкового органу. Важливо не забувати про терміни — декларації за попередній рік подаються до кінця квітня.

Пільги та знижки

У Польщі є можливість для знижок на податки, залежно від сімейного стану та кількості дітей. Наприклад, якщо ви маєте дітей, ви можете скористатися пільгою на податок на дітей (ulga na dzieci), що дозволить зменшити суму податку.

Штрафи та санкції

Якщо не подавати податкову декларацію вчасно або не сплачувати податки, можуть бути накладені штрафи. Польща має жорсткі правила щодо неплатників податків, тому важливо не ігнорувати ці обов’язки, щоб уникнути фінансових санкцій.

Головне — це уважність і своєчасність у виконанні вимог податкової служби, і тоді податки не будуть для вас проблемою.

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