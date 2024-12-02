В Польше произошла утечка из нефтепровода «Дружба» — Finance.ua

В Польше произошла утечка из нефтепровода «Дружба» Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

В воскресенье, 1 декабря, в Польше произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Это произошло недалеко от города Пневы на западе страны.

Трубопроводный оператор PERN сообщил, что сразу прекратил перекачку нефти по поврежденной нитке до заводов в Германии. Поставки по второй нитке продолжаются, ее технические возможности полностью покрывают объемные потребности клиентов.

Сотрудники аварийных служб компании и Государственной пожарной службы оградили поврежденный участок и незамедлительно приступили к ремонтным работам. Место утечки обнаружили в водопропускной трубе под национальной дорогой 92:

«Работы не повлияют на текущие поставки нефти и работу национальной дороги. Риск для местных жителей отсутствует. Причины инцидента пока не известны и будут расследоваться внутренней комиссией, которая работает в PERN».

УНІАН По материалам:

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