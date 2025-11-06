«єОселя»: кто средний пользователь программы и какой имеет доход Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

«єОселя»: кто средний пользователь программы и какой имеет доход, www.freepik.com

Средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе составляет от 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила начальница управления по работе с партнерами «Глобус Банка» Екатерина Лычана, пишет УНИАН.

Кто чаще берет кредиты

По словам банкира, чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин — 65%.

Средний возраст заемщика находится в диапазоне 26−45 лет (77,8%).

При этом 70% заемщиков замужем и имеют детей. Ровно 78% кредитов по программе оформлено на покупку одно-двухкомнатных квартир площадью до 73 м 2 .

По состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе «єОселя» составляет 1,68 млн грн.

В то же время стоимость объекта недвижимости, приобретенного по программе, начинается с 1,9 млн грн.

Она также отметила, что при оформлении кредита на указанную сумму при ставке 7% максимальный ежемесячный платеж (тело кредита и процент) составит 16,8 тыс. грн, а при ставке 3% ежемесячный платеж составит 11,2 тыс. грн, но с каждым следующим месяцем сумма платежа будет постепенно снижаться.

При рассмотрении заявки на кредит коммерческие банки учитывают совокупный официальный доход семьи — жены и мужа, а также обращают внимание на кредитную историю заемщика.

Напомним, в августе украинские банки выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на первичном рынке недвижимости предоставлено 480 кредитов на сумму 889,8 млн грн, из них 136 на 267,3 млн грн под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке банки предоставили 309 кредитов на 543,6 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке.

