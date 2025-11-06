0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єОселя»: кто средний пользователь программы и какой имеет доход

Кредит&Депозит
14
«єОселя»: кто средний пользователь программы и какой имеет доход
«єОселя»: кто средний пользователь программы и какой имеет доход, www.freepik.com
Средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе составляет от 40 тысяч гривен.
Об этом сообщила начальница управления по работе с партнерами «Глобус Банка» Екатерина Лычана, пишет УНИАН.

Кто чаще берет кредиты

По словам банкира, чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин — 65%.
Средний возраст заемщика находится в диапазоне 26−45 лет (77,8%).
При этом 70% заемщиков замужем и имеют детей. Ровно 78% кредитов по программе оформлено на покупку одно-двухкомнатных квартир площадью до 73 м2.
Читайте также
По состоянию на ноябрь 2025 года средняя сумма кредита по программе «єОселя» составляет 1,68 млн грн.
В то же время стоимость объекта недвижимости, приобретенного по программе, начинается с 1,9 млн грн.
Она также отметила, что при оформлении кредита на указанную сумму при ставке 7% максимальный ежемесячный платеж (тело кредита и процент) составит 16,8 тыс. грн, а при ставке 3% ежемесячный платеж составит 11,2 тыс. грн, но с каждым следующим месяцем сумма платежа будет постепенно снижаться.
При рассмотрении заявки на кредит коммерческие банки учитывают совокупный официальный доход семьи — жены и мужа, а также обращают внимание на кредитную историю заемщика.
Место для вашей рекламы
Напомним, в августе украинские банки выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на первичном рынке недвижимости предоставлено 480 кредитов на сумму 889,8 млн грн, из них 136 на 267,3 млн грн под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.
На вторичном рынке банки предоставили 309 кредитов на 543,6 млн грн.
Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems