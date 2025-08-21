Жилье в кредит: какие ставки по ипотеке на первичке и вторичке в Украине — Finance.ua
Жилье в кредит: какие ставки по ипотеке на первичке и вторичке в Украине

Кредит&Депозит
В июне банки Украины выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. При этом средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, обнародованного Нацбанком.
Основные результаты опроса:
  • 397 кредитов на 736,8 млн грн выдано на первичном рынке, из них 109 кредитов на 196,5 млн грн — под залог имущественных прав на будущее жилье;
  • 297 кредитов на 536,4 млн грн — на вторичном рынке;
  • доля неработающих кредитов в портфеле ипотеки сохраняется на уровне 15%.
Где выдают больше всего ипотечных кредитов

  • Киевская область — 244 договора на 463,0 млн грн (36,4% от общего объема);
  • г. Киев — 126 договоров на 257,7 млн ​​грн;
  • Львовская обл. — 41 договор на 80,6 млн грн;
  • Ивано-Франковская обл. — 32 договора на 57,3 млн грн;
  • Винницкая обл. — 30 договоров на 47,4 млн грн.
В опросе участвовали 39 банков, охват которых — более 95% ипотечного портфеля, из которых 14 банков сообщили о выдаче новых кредитов.
Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на создание рыночных механизмов и повышение доступности жилья. Что именно хотят изменить — рассказали здесь.

Справка Finance.ua:

  • Недавно Кабмин принял анонсированный проект постановления по компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн. расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей;
  • кроме того, Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов;
  • как показал опрос, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование полагается почти половина (49%).
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНедвижимость
