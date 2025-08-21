Жилье в кредит: какие ставки по ипотеке на первичке и вторичке в Украине — Finance.ua

Жилье в кредит: какие ставки по ипотеке на первичке и вторичке в Украине Сегодня 16:07 — Кредит&Депозит

Жилье в кредит: какие ставки по ипотеке на первичке и вторичке в Украине

В июне банки Украины выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. При этом средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, обнародованного Нацбанком.

Основные результаты опроса:

397 кредитов на 736,8 млн грн выдано на первичном рынке, из них 109 кредитов на 196,5 млн грн — под залог имущественных прав на будущее жилье;

297 кредитов на 536,4 млн грн — на вторичном рынке;

доля неработающих кредитов в портфеле ипотеки сохраняется на уровне 15%.

Где выдают больше всего ипотечных кредитов

Киевская область — 244 договора на 463,0 млн грн (36,4% от общего объема);

г. Киев — 126 договоров на 257,7 млн ​​грн;

Львовская обл. — 41 договор на 80,6 млн грн;

Ивано-Франковская обл. — 32 договора на 57,3 млн грн;

Винницкая обл. — 30 договоров на 47,4 млн грн.

В опросе участвовали 39 банков, охват которых — более 95% ипотечного портфеля, из которых 14 банков сообщили о выдаче новых кредитов.

Справка Finance.ua:

Недавно Кабмин принял анонсированный проект постановления по компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн. расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей;

кроме того, Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов;

как показал опрос, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование полагается почти половина (49%).

