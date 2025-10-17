Средняя стоимость обслуживания кредита для ОСМД не превышает 1000 грн в месяц Сегодня 07:42 — Кредит&Депозит

Большинство энергокредитов для объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) не превышает 2 млн грн благодаря грантам Фонда энергоэффективности, для жильцов средняя стоимость обслуживания кредита не превышает 1000 грн в месяц.

Об этом сообщила первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева агентству «Интерфакс-Украина».

«Выплаты по кредиту прибавляют к ежемесячным платежкам не более 15−25% от привычных сумм. То есть, гражданам не придется особо переживать из-за „космических“ коммунальных счетов. Например, погашение кредита на 1 млн грн сроком три года для дома на 100 квартир может составить от 300 грн в месяц с квартиры. А выплаты по кредиту на 3 млн грн сроком на пять лет составят около 700 грн в месяц», — объяснила она.

По данным Дмитриевой, благодаря грантам от Фонда энергоэффективности, которые компенсируют ОСМД до 70% необходимых затрат на энергомодернизационные работы, 90% выданных банковских кредитов на остаток стоимости работ составляют от 1 млн до 2 млн грн. Кредиты ОСМД предоставляются для установки ИТП, утепления стен, модернизации систем горячего водоснабжения и системы теплоснабжения, замены дверей, окон, приобретения генераторов и т. д.

«Наибольшее преимущество банковского кредита состоит в том, что он позволяет буквально через несколько дней начать необходимые работы и оперативно решить ключевые вопросы по энергомодернизации дома», — подчеркнула она.

Кроме того, Дмитриева обратила внимание на то, что после проведения необходимых энергомодернизационных работ, например, по установке индивидуального теплового пункта в доме, экономия на ежемесячных платежах за тепло в отопительный сезон может составить до 20%, а при комплексной энергомодернизации с утеплением стен и крыш может достичь 50%.

Ссылаясь на данные Фонда энергоэффективности, она отметила, что только за девять месяцев 2025 года по программам Фонда было предоставлено грантов на общую сумму более 1,1 млрд грн. В частности, по программе «Енергодім» выплачены гранты на сумму 536,7 млн ​​грн, а в рамках «ГрінДІМ» — 101,3 млн грн.

В программе «Енергодім» принимают участие более 800 ОСМД, из которых 558 уже полностью или частично завершили свои проекты. Благодаря этому более 81 тыс. украинских семей могут жить в теплых, безопасных и энергоэффективных домах.

