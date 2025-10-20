Украинцы все чаще жалуются на коллекторов Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

Украинцы все чаще жалуются на коллекторов

Нацбанк Украины получил 3101 жалобу на деятельность коллекторских компаний с момента вступления в силу нового закона о коллекторской деятельности в 2021 году. Более 60% всех жалоб поступило только за последние два года.

Об этом пишет Опендатабот.

Только с начала года НБУ зафиксировал 958 обращений по поводу неправомерных действий коллекторов — это уже больше, чем за весь 2024 год.

В среднем Нацбанк сейчас получает более 100 жалоб в месяц — на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2023 году.

Как должны работать коллекторы

Согласно закону, контактировать с должниками могут только те компании, которые зарегистрированы в Реестре коллекторских компаний НБУ. Нарушение правил работы может привести к штрафам, ограничению деятельности или исключению из реестра.

С начала работы Реестра в него внесли 82 компании, из которых в настоящее время осталось 74. Активнее всего регистрация проходила в первый год — тогда добавилось 62 компании. В 2022 году — всего пять, а в 2025-м пока одна.

За это время восемь компаний потеряли право работать на рынке: половина из них — добровольно, остальные из-за нарушений требований. Среди исключенных — две компании с одинаковым названием «Кредитная Исполнительная Служба», принадлежавшие британской Extra Venture LTD.

Финансовые результаты: миллиард на долгах

Более 70% коллекторских компаний зарегистрированы в столице — это 54 фирмы. Еще 6 компаний действуют в Запорожской области и 5 — в Черниговской.

Совокупный доход 74 компаний, внесенных в Реестр, в 2024 году достиг 1,01 млрд грн, а чистая прибыль — 384,7 млн ​​грн.

Лидером рынка стала финансовая компания «ЕАПБ», входящая в группу ТАС Сергея Тигипко. Ее доход в прошлом году составил 409,2 млн грн, прибыль — 156,4 млн грн. Вместе со связанной компанией «ЕАПБ», которая также есть в Реестре, группа ТАС обеспечила 41% дохода всей индустрии и 92% чистой прибыли.

Другие лидеры рынка

В тройку крупнейших игроков также вошли:

«Смартфинанс» — 90,3 млн грн дохода (владельцы: Ольга Дума и Александр Дрозд);

«Кредитэкспресс Юкрейн ЭЛ.ЭЛ.СИ.» — 71,3 млн грн (бенефициар — швед Йоста Леннарт Огрен).

Вместе со второй компанией этого владельца — «Дебтфорт Украина» — они получили более 93 млн грн дохода.

Один владелец — восемь компаний

В Реестре есть немало компаний с одними и теми же бенефициарами. Рекорд у Вячеслава Голуба, которому принадлежат восемь коллекторских фирм — почти каждая девятая в Реестре. Совокупно они заработали 52,8 млн грн дохода в 2024 году и 4 млн грн чистой прибыли.

