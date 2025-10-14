Как избавиться от спам-звонков — новые правила блокировки Сегодня 11:22

Как избавиться от спам-звонков — новые правила блокировки

В Украине вступили в силу новые правила, позволяющие мобильным операторам блокировать спам-звонки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Соответствующее постановление приняло правительство, и со 2 октября операторы уже начали блокировать тысячи навязчивых номеров.

Как заблокировать телефонных «спамеров»

Под спам-звонками подразумеваются рекламные вызовы, когда компании звонят по телефону пользователям без их согласия, предлагая товары или услуги.

Теперь украинцы могут самостоятельно сообщать операторам о таких номерах, чтобы их заблокировали.

Сделать это можно в приложениях или по специальным номерам операторов:

Vodafone — 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar — 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105 466 # в роуминге;

lifecell — 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Также жалобу можно подать на горячую линию Правительства по номеру 1545 или через сайт НКЭК

В Минцифры призвали активно сообщать о спаме, чтобы помочь операторам более эффективно блокировать нарушителей.

