Как избавиться от спам-звонков — новые правила блокировки
В Украине вступили в силу новые правила, позволяющие мобильным операторам блокировать спам-звонки.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Соответствующее постановление приняло правительство, и со 2 октября операторы уже начали блокировать тысячи навязчивых номеров.
Как заблокировать телефонных «спамеров»
Под спам-звонками подразумеваются рекламные вызовы, когда компании звонят по телефону пользователям без их согласия, предлагая товары или услуги.
Теперь украинцы могут самостоятельно сообщать операторам о таких номерах, чтобы их заблокировали.
Сделать это можно в приложениях или по специальным номерам операторов:
- Vodafone — 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;
- Kyivstar — 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105 466 # в роуминге;
- lifecell — 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
Также жалобу можно подать на горячую линию Правительства по номеру 1545 или через сайт НКЭК.
В Минцифры призвали активно сообщать о спаме, чтобы помочь операторам более эффективно блокировать нарушителей.
Поделиться новостью
Также по теме
Повышены льготные цены на газ для отдельных потребителей
Потребление электричества остается высоким: где действуют графики почасовых отключений
Как избавиться от спам-звонков — новые правила блокировки
НБУ меняет требования к резервам банков
Поставщики и потребители в ЕС должны максимально диверсифицировать источники энергии — Reuters
Повышение зарплат еще одной категории работников: какие оклады предлагают