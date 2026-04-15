Стаж учитывается только при уплате страховых взносов — Пенсионный фонд Сегодня 09:04 — Личные финансы

Страховой стаж учитывается только при уплате страховых взносов. Поэтому важно проверять, платит ли работодатель соответствующие взносы, а также выяснить, вся ли информация о трудовых отношениях оцифрована и есть ли в Реестре застрахованных лиц.

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифровизации Александр Малецкий в интервью Украинскому Радио

Учет трудовых отношений — Реестр застрахованных лиц

До 2021 года основным документом для учета трудовых отношений была бумажная трудовая книжка. После вступления в силу соответствующего закона основным источником информации стал Реестр застрахованных лиц, который Пенсионный фонд Украины.

С тех пор записи в бумажной трудовой книжке выполняют только функцию дублирования хранящихся в реестре данных. В частности, записи, сделанные после 10 июня 2021 года, не имеют самостоятельного значения.

«Поэтому даже если в вашей трудовой книжке есть какие-то записи после 10.06.2021 года, то это уже только копия того, что хранится в реестре», — рассказал эксперт.

Как формируется страховой стаж

Информация о трудовой деятельности используется для определения страхового стажа, на основании которого начисляются социальные выплаты.

Система общеобязательного государственного социального страхования включает несколько направлений, в частности пенсионное обеспечение, страхование на случай безработицы, временной потери трудоспособности и другие виды.

Данные в Реестре застрахованных лиц накапливаются с 2000 года, а с 2004 именно они являются основой для исчисления страхового стажа.

Оцифровка трудовых книжек

Для внесения данных о трудовой деятельности за периоды до введения электронного учета производится оцифровка трудовых книжек.

Подать сканкопии могут как работодатели, так и сами работники через портал электронных услуг Пенсионного фонда или в сервисных центрах.

«То, что касается молодых людей, в большинстве случаев не надо ничего делать. А вот для людей, начавших свою трудовую деятельность раньше, и нужно было внести эту информацию. Причем чем быстрее, чтобы пока предприятие работает, можно было выяснить какие-то нюансы, проверить и быть уверенным, что все периоды трудовой деятельности вошли в эти данные и на их основании формируется корректный и правильный страховой стаж», — пояснил Малецкий.

После оцифровки внесение записей в бумажную трудовую книжку осуществляется только по желанию работника.

Закон предусматривает пятилетний период для предоставления информации, однако ответственность за его нарушение не установлена. Учитывая военное положение, этот срок планируют продлить. В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что данные будут приниматься и по истечении определенного срока.

Особые случаи

Пенсионерам оцифровывать трудовые книжки не нужно, поскольку их данные уже были внесены при назначении пенсии.

Периоды обучения до 2004 года учитываются в стаж, тогда как после 2004 года только при условии добровольной уплаты страховых взносов.

Что касается работы за рубежом, то такие периоды могут быть учтены только при наличии международных соглашений. Пока соответствующих договоренностей с россией нет.

Что следует проверить

В Пенсионном фонде рекомендуют:

подать сканкопии трудовой книжки, если это еще не сделано;

проверить наличие всех записей в Реестре застрахованных лиц;

контролировать уплату страховых взносов работодателем.

Проверить эти данные можно в личном кабинете на портале электронных услуг или мобильном приложении Пенсионного фонда.

Українське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.