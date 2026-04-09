Рада приняла закон о новых правилах подтверждения страхового стажа

Верховная Рада 9 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13705-д «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании по подтверждению страхового стажа».

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Цель закона

Закон направлен на усовершенствование механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий. Речь идет прежде всего о случаях, когда у граждан нет необходимых документов из-за потери архивов, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий.

Также предусмотрено более широкое использование сведений из государственных электронных информационных систем и реестров, содержащих данные о трудовой деятельности, уплате единого взноса, заработной плате и другие данные, необходимые для назначения (перерасчета) пенсий.

Что предусматривает закон

Закон устанавливает обязанность Пенсионного фонда Украины информировать граждан в случае отсутствия необходимых данных в реестрах для назначения или перерасчета пенсии. Также фонд должен разъяснять порядок подтверждения стажа, в частности, через суд.

Кроме того, в страховой стаж будут относить периоды работы, за которые не были уплачены страховые взносы, если у страхователя есть задолженность, но подана соответствующая отчетность.

Как будут подтверждать стаж без документов

В случае отсутствия трудовой книжки или необходимых записей стаж можно будет подтвердить несколькими способами:

по имеющимся документам, содержащим информацию о периодах работы;

по показаниям не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем (в порядке, определенном правительством);

по решению суда относительно установления факта трудовых отношений.

Ожидается, что принятый закон обязан упростить зачисление стажа работы в случаях утраты документов и обеспечить реализацию права людей на пенсионное обеспечение.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 2004 года в Украине введено понятие «страхового стажа». С тех пор не важно, сколько вы проработали фактически, а важно, как долго ваш работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Поэтому если хотите получать в старости пенсию, лучше проверить свой страховой стаж заранее и, если не хватает, докупить его.

Как рассказывала эксперт Института экономических исследований Александра Бетлий, доходы Пенсионного фонда Украины напрямую зависят от количества официально трудоустроенных граждан и уровня их зарплат. Пока в Украине действует солидарный принцип: работающие граждане финансируют выплаты нынешним пенсионерам. По состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается около 10,2 млн пенсионеров, тогда как количество застрахованных лиц менее 10 млн.

