Експертка пояснила, від чого залежать пенсії в Україні Сьогодні 20:04 — Казна та Політика

В Україні налічується близько 10,2 млн пенсіонерів, тоді як кількість застрахованих осіб є меншою за 10 млн

Доходи Пенсійного фонду України безпосередньо залежать від кількості офіційно працевлаштованих громадян та рівня їхніх зарплат. Наразі в Україні діє солідарний принцип: працюючі громадяни фінансують виплати нинішнім пенсіонерам. Станом на сьогодні в Україні налічується близько 10,2 млн пенсіонерів, тоді як кількість застрахованих осіб є меншою за 10 млн.

Про це розповіла провідна експертка Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій в інтерв’ю Українському радіо

Джерела наповнення Пенсійного фонду

Основну частину доходів Пенсійного фонду становить ЄСВ, який у розмірі 22% сплачують наймані працівники. Значна частина цих коштів спрямовується на пенсійне забезпечення.

Додатковим джерелом є трансферти з державного бюджету. Вони використовуються для фінансування пенсій, надбавок, підвищень і покриття додаткових витрат.

Доходи Пенсійного фонду залежать від того, скільки в Україні зареєстрованих працівників, які отримують високу заробітну плату або взагалі отримують заробітну плату і сплачують внески. Йде прямолінійна залежність: ті, хто працюють, сплачують пенсії тим, хто сьогодні на пенсії.

Дисбаланс між платниками і пенсіонерами

Поточна структура ринку праці формує дисбаланс: відносно невелика кількість працюючих утримує значну кількість пенсіонерів.

Частина платників ЄСВ, зокрема на спрощеній системі оподаткування, сплачує внески лише з мінімальної зарплати. Крім того, значний вплив має тіньова зайнятість. За оцінками, близько 3 млн українців працюють неформально та не сплачують внесків.

Станом на зараз близько 2,8 млн пенсіонерів продовжують працювати.

«Щоб збільшити пенсії сьогодні, треба, щоб зростала кількість працюючих людей застрахованих, які платять внесок не з мінімального розміру зарплати, а повноцінно, чесно отримують її. Нам треба збільшити кількість людей, які сплачують внески», — зазначила Бетлій.

Пенсійний вік

Зростання пенсійного віку у світі пов’язане з демографічними змінами — старінням населення та збільшенням тривалості життя.

Для стабільності пенсійної системи співвідношення працюючих до пенсіонерів має становити щонайменше 2:1. В Україні цей показник значно нижчий.

«Через це виникають фінансові проблеми в ліквідності пенсійних систем. І через це ніби як намагаються підвищенням віку скоротити зобов’язання пенсійних фондів в системах різних країн, щоб оплачувати пенсію. Також старіє населення. Люди починають жити довше. В Україні підвищували вік виходу на пенсію для жінок через те, що жінки в Україні на пенсії жили довше, ніж в інших країнах. Очікувана тривалість життя в час, коли жінка виходила на пенсію, був значно більший, ніж в європейських країнах», — розповіла експертка.

За її словами, ринок праці, технології і все інше змінюється, щоби люди старшого віку продовжували працювати після 60 років. Іноді їм треба будуть інші навички, навчання-перенавчання. І ці системи навчання треба набудовувати. «Призвичаюватися треба всім в Україні», — наголосила Бетлій.

Українське радіо

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.