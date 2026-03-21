Коли українцям можуть припинити виплату пенсії Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

За що можуть припинити виплату пенсії в Україні

В Україні пенсійні виплати можуть тимчасово або повністю припинятися за низки причин. Зокрема у разі подання недостовірної інформації в документах або якщо пенсіонер не пройшов вчасно обов’язкову фізичну ідентифікацію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Найпоширеніші причини припинення виплат:

пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

виїзд пенсіонера на постійне проживання за кордон (якщо інше не передбачено міжнародним договором України);

добровільна відмова від пенсії через проживання за межами України;

смерть пенсіонера, визнання його безвісти відсутнім або оголошення померлим;

надання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

неотримання пенсії протягом 6 місяців;

непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації.

Як поновити виплату пенсії

Поновлення пенсії відбувається після усунення причин припинення. Рішення ухвалює територіальний орган ПФУ упродовж 10 днів після подання заяви та перевірки даних.

Щоб поновити виплати, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ з документами, що посвідчують особу, і подати відповідну заяву.

Під час воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його завершення українці, які проживають за кордоном, можуть подати заяву на поновлення пенсії поштою разом із необхідними документами.

Кому з пенсіонерів треба щороку проходити фізичну ідентифікацію

Раніше Finance.ua писав , що дві категорії пенсіонерів щороку до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплати пенсії.

Це стосується пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України або мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.