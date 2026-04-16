Водіям планують дати більше часу на оплату штрафів — деталі законопроєкту

Правопорушники отримають більше часу для погашення штрафу

В Україні планують змінити правила сплати штрафів за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі Укртрансбезпекою. Зокрема, строк добровільної оплати планують збільшити до 15 днів, а строк передачі на примусове виконання — до трьох місяців.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Під час останнього засідання Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про внесення змін до статті 300² Кодексу України про адміністративні правопорушення ( № 13614 ). Документ спрямований на підвищення ефективності виконання штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованих в автоматичному режимі. Пропонується збільшити строки їх сплати та примусового виконання, які наразі становлять 10 і 30 днів відповідно.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, зараз на добровільну сплату штрафу відводиться 10 днів з моменту набрання постановою законної сили. Оскільки постанова вважається врученою навіть у разі повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, водії часто просто не встигають дізнатися про штраф до завершення пільгового періоду. Прострочення хоча б на один день призводить до передачі справи до Державної виконавчої служби, де сума штрафу автоматично подвоюється.

Що пропонується змінити

Документ передбачає дві основні зміни:

Збільшення строку на добровільну сплату штрафу. Це дасть змогу правопорушникам своєчасно погасити штраф без ризику його подвоєння. Остаточний термін планують визначити до другого читання (орієнтовно — 15 і більше днів). Уніфікація строків примусового виконання. Наразі постанови Укртрансбезпеки можуть бути пред’явлені до виконання протягом 30 днів, тоді як для інших видів адміністративних стягнень цей строк становить до трьох місяців. Законопроєкт передбачає усунення цієї різниці.

Автор законопроєкту зазначає, що запропоновані зміни мають подовжити строки сплати та виконання штрафів, підвищити ефективність їх стягнення, зменшити кількість спорів і забезпечити принцип невідворотності покарання.

