Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах — Finance.ua

Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах

Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах

Получать навязчивые звонки или подозрительные рассылки можно, даже если вы почти нигде не публикуете свой номер. Источников, откуда контакты попадают к злоумышленникам или агрессивным рекламным сервисам, действительно немало.

Основные каналы утечки данных

1. Крупные компании и базы клиентов. Корпоративные базы иногда становятся мишенью хакеров или утекают из-за недобросовестных сотрудников.

2. Открытые интернет-ресурсы. Телефоны, которые люди публикуют в сети, легко собирать автоматизированными системами. Ранее на некоторых торговых площадках контакты авторов объявлений были доступны напрямую, что значительно упрощало их массовый сбор.

3. Автоматизированные «парсеры». Такие программы сканируют сайты вакансий, платформы с отзывами или сервисы поиска мастеров, извлекая доступные телефоны вместе с другими данными.

4. Небольшие интернет магазины и службы доставки. Контактные данные могут «исчезнуть» при передаче подрядчикам или партнерам, если компания не соблюдает надлежащую защиту.

Почему это важно

В результате ваш номер может попасть в спам-базу даже без публикаций в открытом доступе. Полностью защититься невозможно, но уменьшить риск реально — например, не оставлять номер без надобности и внимательно выбирать, где делаете заказ.

Напомним, украинцы все чаще получают звонки из неизвестных номеров. Полиция предостерегает: часто за такими вызовами стоят мошенники.

По данным общемирового исследования Global Anti-Scam Alliance, в 2024 году 67% случаев кражи денег со счетов происходили по телефонам, а средний размер потери — 1 250 долларов США на человека.

Как не стать жертвой телефонных мошенников

Не доверяйте незнакомым номерам

Если звонят по телефону и представляются «банком», «полицией» или «службой безопасности» — спокойно положите трубку и перезвоните на официальный номер, который найдете сами.

Никому не диктуйте коды или пароли

Ни одно нормальное учреждение не будет просить вас назвать одноразовый пароль с SMS или CVV-код карты. Если спрашивают — это мошенники.

Проверяйте «страшилки»

Фразы типа «срочно переводите деньги, иначе заблокируют счет» — классический прием. В банках проблемы решают спокойно и взвешенно, а мошенники всегда торопят жертву, чтобы та не «соскочила с крючка».

Используйте фильтры вызовов

На современных смартфонах можно включить блокировку подозрительных номеров или установить приложение, которое показывает, кто звонит.

Поговорите с близкими о мошенничестве

Мошенники часто звонят пожилым людям. Лучше заранее обсудить с родными: если слышат «я в беде, срочно нужны деньги», научите их сначала проверить, правда ли это.

