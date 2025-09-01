Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах

33
Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах
Как телефонные номера украинцев оказываются в спам-базах
Получать навязчивые звонки или подозрительные рассылки можно, даже если вы почти нигде не публикуете свой номер. Источников, откуда контакты попадают к злоумышленникам или агрессивным рекламным сервисам, действительно немало.

Основные каналы утечки данных

1. Крупные компании и базы клиентов. Корпоративные базы иногда становятся мишенью хакеров или утекают из-за недобросовестных сотрудников.
2. Открытые интернет-ресурсы. Телефоны, которые люди публикуют в сети, легко собирать автоматизированными системами. Ранее на некоторых торговых площадках контакты авторов объявлений были доступны напрямую, что значительно упрощало их массовый сбор.
3. Автоматизированные «парсеры». Такие программы сканируют сайты вакансий, платформы с отзывами или сервисы поиска мастеров, извлекая доступные телефоны вместе с другими данными.
4. Небольшие интернет магазины и службы доставки. Контактные данные могут «исчезнуть» при передаче подрядчикам или партнерам, если компания не соблюдает надлежащую защиту.
Читайте также

Почему это важно

В результате ваш номер может попасть в спам-базу даже без публикаций в открытом доступе. Полностью защититься невозможно, но уменьшить риск реально — например, не оставлять номер без надобности и внимательно выбирать, где делаете заказ.
Напомним, украинцы все чаще получают звонки из неизвестных номеров. Полиция предостерегает: часто за такими вызовами стоят мошенники.
По данным общемирового исследования Global Anti-Scam Alliance, в 2024 году 67% случаев кражи денег со счетов происходили по телефонам, а средний размер потери — 1 250 долларов США на человека.

Как не стать жертвой телефонных мошенников

  • Не доверяйте незнакомым номерам
Если звонят по телефону и представляются «банком», «полицией» или «службой безопасности» — спокойно положите трубку и перезвоните на официальный номер, который найдете сами.
  • Никому не диктуйте коды или пароли
Ни одно нормальное учреждение не будет просить вас назвать одноразовый пароль с SMS или CVV-код карты. Если спрашивают — это мошенники.
  • Проверяйте «страшилки»
Фразы типа «срочно переводите деньги, иначе заблокируют счет» — классический прием. В банках проблемы решают спокойно и взвешенно, а мошенники всегда торопят жертву, чтобы та не «соскочила с крючка».
  • Используйте фильтры вызовов
На современных смартфонах можно включить блокировку подозрительных номеров или установить приложение, которое показывает, кто звонит.
  • Поговорите с близкими о мошенничестве
Мошенники часто звонят пожилым людям. Лучше заранее обсудить с родными: если слышат «я в беде, срочно нужны деньги», научите их сначала проверить, правда ли это.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems